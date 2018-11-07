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"Ürdün'ün Filistin meselesindeki tutumu sabit"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 21:07 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı 2. Abdullah ülkesinin Filistin meselesindeki sabit tutumunun kendileri için bir onur olduğunu söyledi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Filistin meselesindeki tutumunun sabit olduğunu belirtti.

Kraliyet Divanı'ından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, ülkesindeki Filistin mülteci kampları yetkilileri ile bir araya geldi.

Ürdün için Filistin'in "öncelikli mesele" olduğunu kaydeden Kral Abdullah, "Ürdün'ün Filistin meselesindeki duruşu sabittir, değişmez." ifadesini kullandı.

Kral Abdullah ülkesinin bu konudaki tutumunun herkes tarafından bilindiğine işaret ederek, "Filistin meselesindeki bu duruşumuz, bizim için bir görev ve onurdur." dedi.

Görüşmede ayrıca mevcut ekonomik durum, yoksulluk ve işsizlikle bağlantılı sıkıntılar gibi birtakım yerel meseleler de ele alındı.

Resmi verilere göre Ürdün'ün çeşitli kentlerinde bulunan 10 kampta yaklaşık 2 milyon Filistinli mülteci yaşıyor.

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2. abdullah Filistin kamp mülteci Ürdün

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