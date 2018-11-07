"Ürdün'ün Filistin meselesindeki tutumu sabit"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Filistin meselesindeki tutumunun sabit olduğunu belirtti.
Kraliyet Divanı'ından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, ülkesindeki Filistin mülteci kampları yetkilileri ile bir araya geldi.
Ürdün için Filistin'in "öncelikli mesele" olduğunu kaydeden Kral Abdullah, "Ürdün'ün Filistin meselesindeki duruşu sabittir, değişmez." ifadesini kullandı.
Kral Abdullah ülkesinin bu konudaki tutumunun herkes tarafından bilindiğine işaret ederek, "Filistin meselesindeki bu duruşumuz, bizim için bir görev ve onurdur." dedi.
Görüşmede ayrıca mevcut ekonomik durum, yoksulluk ve işsizlikle bağlantılı sıkıntılar gibi birtakım yerel meseleler de ele alındı.
Resmi verilere göre Ürdün'ün çeşitli kentlerinde bulunan 10 kampta yaklaşık 2 milyon Filistinli mülteci yaşıyor.
Okyanusta inanılmaz keşif! Sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar
PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü
Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!
Bahçelievler'de pompalı dehşeti! 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz
MHP'nin Ankara adayı kim olacak? Canlı yayında Erkan Haberal ismini duyurdu
Mustafa Tuna Ankara'da aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum