"Ürdün'ün Filistin'le ilgili toplantılara katılması gerekir"

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesiyle ilgili neler konuşulduğunu öğrenmek için ülkesinin Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılması gerektiğini söyledi.

Ürdün basınında yer alan habere göre, Kral 2. Abdullah, siyasetçiler, eski bakan ve gazetecilerle bir araya geldi. Ürdün'ün Filistin meselesindeki tavrında en ufak bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirten Kral, Ürdün'ün yapılan planlara karşı duracağını ve Kudüs'ten vazgeçmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

"Ürdün'ün ister Bahreyn çalıştayı ister başka bir toplantı olsun Filistin konulu uluslararası toplantılara katılma zorunluluğu vardır. Bu toplantılarda neler olup bittiğini öğrenmek için bunlara katılmalıyız." diyen Kral Abdullah, ülkesinin, Filistin meselesine çözüm bulmak için Arap ve yabancı ülkelerle koordinasyonu sürdürdüğünü ifade etti.

Ürdün'ün Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde düzenlenen Arap ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerinde de başta Filistin olmak üzere Arap dünyasının meseleleriyle ilgili değişmez tavrını vurguladığını kaydeden Kral Abdullah, ülkesinin, Kudüs'teki dini mekanların korunması konusundaki tarihi ve dini görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini dile getirdi.