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Ürdün'ün Golan Tepeleri hakkındaki tutumu değişmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 00:38 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi: - "Ürdün'ün işgal altındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ilhakını reddeden tutumu net ve sabittir"

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, tüm uluslararası kararlara göre, Golan Tepeleri'nin işgal edilmiş Suriye toprakları olduğunu, ülkesinin Golan Tepeleri'nin İsrail'e ilhakını reddeden tutumunun değişmediğini belirtti.

Safedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası toplum, bir toprağın güç kullanılarak ilhak edilmesine izin vermeyen kararlara bağlı kalmalı. Ürdün'ün işgal altındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ilhakını reddeden tutumu net ve sabittir." ifadelerini kullandı.

Safedi, bu ilhakın herhangi bir şekilde tanınmasının, bölgedeki gerginliği artıracak ve işgal altındaki Golan’ın Suriye toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyecek tek taraflı bir karar addedileceğini aktardı.

BM Güvenlik Konseyinin İsrail'in Golan'ı işgali ve ilhakını reddeden 1981 yılı 497 sayılı kararını hatırlatan Safedi, sürekli ve kapsamlı barışın gerçekleşmesi için uluslararası meşruiyet ve Arap barış girişimi kararları uyarında Golan Tepeleri üzerindeki işgalin sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamış ancak uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.

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