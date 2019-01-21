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Ürdün'ün, sınırları yakınındaki İsrail havalimanına karşı çıktığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 01:41 | Son Güncelleme

Ürdün'ün, sınırları yakınındaki İsrail havalimanına karşı çıktığı iddiası

Ürdün yönetiminin, ülke sınırı yakınına inşa edilen İsrail havalimanının açılmasına karşı çıktığı ileri sürüldü.

Al Mamlaka devlet televizyonunun internet sitesinin ismini vermediği bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Ürdün'ün, Eilat kentine 18 kilometre uzaklıkta inşa edilen havalimanına uluslararası makamlar nezdinde itirazda bulunduğu ifade edildi.

Kaynak, itirazın, "havalimanının konumunun uluslararası standartlara uygun olmaması" gerekçesiyle yapıldığını kaydetti ancak buna dair ayrıntı vermedi.

Ürdün makamlarından konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail Kanal 10 Televizyonu dün, Eilat'ın kuzeyinde Kızıldeniz yakınlarına inşa edilen uluslararası havalimanının açılışının Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz'ın katılımıyla bugün gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurmuştu.

Haberde, "Ilan Ramon" ismini taşıyacak havalimanının gelecek aydan itibaren aşamalı olarak uçuşlara başlayacağı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ilan Ramon Havalimanı Ürdün

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