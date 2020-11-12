Üre, kandaki oranın yükselmesi ile insan sağlığında tehlikeyi artırıyor. Bu tehlike ile birçok organ etkilenirken vücut üzeri çalışma dengesi bozuluyor. Peki üre nedir ve nasıl oluşur? Gelin hep birlikte bakalım. Üre Nedir? İnsan vücudu üzerinde gündelik olarak alınan gıdalarda bulunan proteinler, ince bağırsak ve mide sayesinde sindirime uğrar. Sindirim sonrasında kan aracılığı ile karaciğere iletilen protein, amonyak maddesi ile parçalanarak atık bir maddeye dönüştürülür. Amonyak maddesi karaciğere giren karbondioksit gazını tutarak üre haline getirmektedir. Dönüştürülen üre, amonyak gazına göre daha az zararlı olup böbrek içinde süzülerek idrar ile dışarı atılması sağlanır. Bunun sonucunda böbrekler görevini düzgün bir şekilde yerine getiremediğinden vücutta toksin etkiye sahip olan üre birikimlerinin oluşmasına sebep olur. Üre ne demek diye merak ediyorsanız; memeli canlılar sınıfına dahil olan ve bu canlıların vücut dengesi üzerinde meydana gelen üreyi kısaca, azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrar ile dışarı atılan azotlu madde olarak tanımlayabiliriz.

Üre Yüksekliği Nedir? İnsan vücudu için gerekli olan proteinden fazlası alındığında üre yüksekliğinin fazla olduğu tanısı ortaya konulur. Üre yüksekliği, böbrek sorunları gibi rahatsızlıklar sebebiyle ürenin verimli bir şekilde vücut dışına atılamadığı anlamına gelebilir. Üre yüksekliği olan insanlarda kalp krizi, kalp yetmezliği gibi hastalıkların olma riski yüksektir. Bazı diyet programlarının içeriği ağır protein ağırlıklı olabilmektedir. Kandaki üre seviyenin yükselmesine sebep olan bu protein alımı sebebiyle bağışıklık sistemi yavaşlar ve hastanın enfeksiyon kapma riski her zamankinden daha fazla olur. Üre Yüksekliği Sebepleri Nelerdir? Hastalıklar genel olarak birbiriyle benzerlik göstermektedir. Üre yüksekliğinin sebepleri; ateşli hastalık, enfeksiyon, susuzluk, iç kanama, stres, kan dolaşımı bozuklukları, tiroid hormonu bozuklukları, vücudun susuz kalması, bazı ilaçların yan etkileri, idrar yollarında tıkanıklık, gut kanaması, kortizon ilacının kullanımı, böbrek yetmezliği de olabilmektedir. Üre Düşüklüğü Nedir? Vücuttaki üre düşüklüğü genellikle ciddi bir problem değildir. Bu durum çoğunlukla insan vücudunun ihtiyacından fazla su tüketmesi sonucu ortaya çıkar ya da besleyiciliği az ve protein bakımından hafif olan diyetler de kimi zaman üre düşüklüğüne sebep olabilmektedir. Ancak nadiren de olsa karaciğer rahatsızlığına bağlı olarak ya da bazı emilim sorunları nedeniyle de üre düşüklüğü görülebilmektedir. Bir diğer nadir görülen üre düşüklüğü sebebi ise; siroz, şeker hastalığı, pankreas kanseri, bağırsak rahatsızlıkları vb. gibi rahatsızlıklardan kaynaklı olabilmektedir.