KIRŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Üreteceğiz ve birlikte yöneteceğiz. Üretken bir anlayış ile hareket edeceğiz. Üreten ve yöneten belediyeler olacağız." dedi.

Kaya, partisinin Kırşehir'deki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, kentin nüfusunun AK Parti iktidara geldikten sonra 253 binden 223 bine düştüğünü belirtti.

Kentin girişindeki tabelanın da dün değiştirildiğini dile getiren Kaya, "İl merkezinin 140 bin nüfusu var. Bu, 3 milletvekili kazandırmaya yetmeyecek bir nüfus. Ahi Evran Üniversitesine bakınız, Türkiye'de en az öğrenci bulunan üniversitelerden bir tanesidir." diye konuştu.

Kaya, Türkiye'de işsizlik sorunu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin işsizlik oranı yüzde 10 seviyelerindeyken, Kırşehir'de ise işsiz oranı yüzde 14'dür. Halbuki Kırşehir, her zaman Türkiye ortalamasına ya eşittir ya da yakındır. Ama yoksullukta, işsizlikte Türkiye'nin yüzde 4 puan daha fazlasına, yukarısına çıktı. Peki bunun müsebbibi kim? Bunun sorumlusu 2002 yılından bu yana bu ülkeyi yönetenlerdir. İnsanların derdine derman olup, işsizlere, yoksullara çare bulamamışsınız. Esnaf siftah etmeden kepenk kapatıyor."