İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir. Üreten Türkiye dünyanın her tarafında saygın bir Türkiye'dir. Bunu yaparsanız güçlü olursunuz ama elin oğlunun ürettiğini oturup tüketirseniz sizin itibarınız, sizin gücünüz olmaz. O nedenle gücün kaynağı üretimdir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Ödemiş Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzuru ve barışı için bedeli ne olursa olsun her türlü mücadeleyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'da insanlığa sığmayan bir katliam yaşandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sadece İslam coğrafyasının değil, sadece Müslümanların değil insan olan herkesin, hangi inançtan hangi kimlikten olursa olsun insan olan herkesin bu katliamı lanetlemesi lazım. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak her ortamda lanetliyoruz. Böyle bir insanlık dışı katliamı bütün dünya görmeli. Bütün dünya görmeli ki inanç üzerinden siyasetin ne kadar yanlış olduğunu görmeli. O insanlar masum insanlar. O insanlar sadece ve sadece Allah'a dua etmek için oraya gidiyorlar. Manevi dünyaları onların zenginliği. O zenginliğe herkesin saygı duyması lazım. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak 3 arkadaşımızı görevlendirdik. Yeni Zelanda'daki cenazeye gidecekler."