Üretici fındık bahçesine şenlik havasında girdi

Dünyanın en kaliteli fındığı olarak bilinen ‘Giresun fındığı’nda hasat başladı. Giresunlu çiftçiler 17 lira olarak açıklanan fındık taban fiyatı ve rekoltenin yüksek olmasından dolayı hasada şenlik havasında başlayarak bahçeye kemençe eşliğinde atma türkülerle girdi.

Kaliteli fındığıyla tanınan Giresun’da fındık hasadı başladı. İmece usulü ile fındığa başlayanları, bahçede Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da yalnız bırakmadı. Bahçeye giren Şenlikoğlu, vatandaşlarla fındık toplayarak öğle yemeğini de bahçede yedi.

Şenlikoğlu: “Sezon öncesi ilk defa fiyat açıklandı”

Üreticilerin bahçeye, açıklanan fiyatın da etkisiyle neşeli bir şekilde girdiğini belirten Şenlikoğlu, “Giresunumuzda ve bütün Karadeniz’de artık fındık sezonumuz başlamış bulunmakta tabi bu seneki fındık sezonumuz çok daha neşeli, çok daha eğlenceli, çok daha güzel geçiyor. Öncelikle fındık fiyatı için Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen Bakanlarımıza bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. İnsanımızın, Giresunumuzun ve bütün Karadeniz’in beklentisi en çok geçim kaynağı olarak yoğun bir şekilde kullandığımız fındığın fiyatıydı. Bu sene cumhuriyet tarihinde ilk defa sezon öncesi fındık fiyatı açıklanarak hem de güzel bir fiyat verilerek insanımızın, Giresunumuzun beklentisine cevap vererek inşallah güzel ve neşeli bir sezona başlamış bulunmaktayız. İstiyoruz ki insanımız, Giresunlumuz ve bütün fındık üreticileri şöyle güzel bir sezon geçirsinler hem ihtiyaçlarını karşılasınlar hem de neşeli bir şekilde hasatlarını yapsınlar” dedi.