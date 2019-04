Üretici girdi fiyatlarına rağmen umutlu

Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Eskişehir’de yetişen hububat ürünlerinin şuana kadar yağmur ve kar yağışlarından olumlu yönde etkilendiğini belirtirken harman sezonundan ümitli olduklarını ifade etti. Ürününden memnun olduğunu aktaran üretici Osman Acar ise mazot ve gübre gibi girdilerin pahalı olduğunu belirterek buğdayın ucuza alındığını söyledi.

Eskişehir’de üreticiler hububat olarak bilinen tahıl ürünlerinden buğday ve arpalardan bu sezon iyi verim almayı bekleniyor. Bölgede kış mevsiminde yağan karın ve yağmurun etkili olması üreticinin yüzünü şuan için güldürdü. Çiftçiler bundan sonraki süreçte, yağmurun ürünlerin baş verme zamanına kadar yağmasını arzuluyor. Diğer yandan çiftçiler, mazot ve gübre gibi mahsulün yetişme süresinde önemli role sahip olan girdilerin pahalı olmasından yana dert yanıyor. Girdilerin pahalı olmasına rağmen üretmek için çabalayan çiftçiler, harman zamanında mahsullerini ucuza sattıkları için de ayrı dert yanıyor.

Konuyla ilgili Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, mahsullerin iyi olduğunu, ancak girdilerin pahalı olması yüzünden Türkiye genelinde buğday ekiminin azaldığına dikkat çekti. Başkan Buluşan, "Üretim sezonunda şuanda ekim olarak güzel bir sezon geçiyoruz. Şimdiye kadar yağışlar verimli. Buğday ve arpanın kardeşlenmesi ve büyümesi çok güzel gidiyor. İnşallah bundan sonrada iyi olur. Yağışlar çok önemli özellikle nisan yağışları. Ekinin kelleye çevirme anına kadar yağışlar bu şekilde güzel giderse güzel verim alacağımızı düşünüyoruz. Hububatta özellikle buğdayda bu sene üreticimizin kısıtlaması var. Geçmiş yıllarda ekilen buğdayın bu sene ekilmediği görülüyor Türkiye genelinde olduğu gibi Tepebaşı’mızda da bu mevcut. Üreticimiz Tepebaşında mısır ve ay çiçeğine yöneldi. Çünkü üretici buğdaydan para kazanamıyor, buğdayın maliyeti her geçen yıl arttığı için. Üreticilerimizin de söylediği gibi gübrenin fiyatının çok yükseldi, geçtiğimiz yıllara bakarak ikiye katlandı. En büyük sıkıntımız üreticinin buğdayını satma esnasında fiyatların düşmesi. Geçen yıl kilosu 80 kuruşa satılan buğday 1-2 ay sonra 1 lira 20 kuruş civarlarına çıktı. Buda üreticimizi ürüyor. Üretici tarafından 2 ay önce satılan buğday 3 ay sonra birileri tarafından 1 lira 25 kuruş gibi rakamlara satılıyor, bu üreticimizin kazanması gereken para. Bu nedenle hem ekim azaldı hem ekim diğer ürünlere kaydı" diye konuştu.

"Üretici olarak anlımızın terini istiyoruz"

Üreticinin mahsulünü satacağı fiyatın belli olmadığı ve üreticinin alın terinin karşılığını istediğini vurgulayan Başkan Buluşan, "Üretici bugün hangi ürün olursa olsun kaça satacağını bilmiyor. Maliyet ve masraf belli, çünkü masrafımız her geçen yıl katlanıyor. Üretici kendisini garantiye almak istiyor. Çünkü artık para kazanamaz duruma geldi. Mazotta olsun, gübrede olsun devletimiz, hükümetimiz artık bir an evvel çözüm bulmalı. Biz üretici olarak anlımızın terini istiyoruz, fazla bir şey istemiyoruz. Bu sisteme ortak olalım demiyoruz. Sadece üretici alın terini kazanmak istiyor" ifadelerini kullandı.

"Girdiler pahalı satışımız ucuz oluyor, borsada da çiftçiye yükleniyorlar"

Harman zamanında borsada mahsul satarken bile çiftçinin önüne maddi külfetler çıktığını aktaran üretici Osman Acar ise şunları söyledi;

"Yağmurumuz güzeldi, ama 15-20 gündür yağmurumuz yok. İnşallah yağacak deniliyor. Yağarsa buğday için daha güzel olacak. Biraz taban gübresi attık 10-15 kilogram kadar, biraz da yaprak gübresi attık. Önceden gübrelerin fiyatları yüksek değildi. Tabana 15-20 kilogram gübre atabiliyorduk, üstüne de 15-20 kilogram gübre atıyorduk. Gübre fiyatları yüksek olduğu için kısmak zorunda kaldık. Sonuçta yarın ürünü borsaya götürdüğümüz zaman yine 80 kuruştan satıyoruz. Şuanda gübrenin tonunu 3 buçuk milyara alıyoruz. Sonuçta yine aynı ama biraz gübreyi kıstık. Yarın gübreyi kıstığımız için verimi az alacağız. Önceden dönümüne 700-800 kilogram ürün alıyorsak şimdi 500 kilogram alacağız. Girdiler pahalı satışımız ucuz oluyor. Borsada da çiftçiye yükleniyorlar. Borsaya 5 ton buğday götürdüğümüz zaman 100-150 lira para gidiyor. Analiz parası, hamal parası yok bilmem ne parası bunların hepsini çiftçiden kesiyorlar. Şuanda çok güzel bir yıl geçti. İnşallah Allah sonunu hayır eder, güzel olacak inşallah."