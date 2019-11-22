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Üretici kadınlar hem eğlendi hem satış yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:04 | Son Güncelleme

Bilecik Üretici Kadınlar Birliği tarafından hazırlanan ve içerisinde yöresel ve organik ürünler ile el yapımı süs ve giyim eşyalarının yer aldığı ’Bilecik Üretici Kadınlar Çarşısı’nın açılışı yapılırken, üretici kadınlar hem eğlendi hem de satış yaptı.Bilecik Kültür Sitesi’nde açılışı yapılan Bilecik Üretici Kadınlar Çarşısı’nda kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilenirken kadınlar ürünlerini halaylar ve oyunlar eşliğinde sattı."Kendi kendimize bir proje halinde yola çıktık"Bilecik Üretici Kadınlar Çarşısı Koordinatörü Irmak Coşkun, kendi kendilerine bir proje halinde yola çıktıklarını belirterek, "10 kişilik ekip ile bu yola çıktık.

Bilecik Üretici Kadınlar Birliği tarafından hazırlanan ve içerisinde yöresel ve organik ürünler ile el yapımı süs ve giyim eşyalarının yer aldığı ’Bilecik Üretici Kadınlar Çarşısı’nın açılışı yapılırken, üretici kadınlar hem eğlendi hem de satış yaptı.
Bilecik Kültür Sitesi’nde açılışı yapılan Bilecik Üretici Kadınlar Çarşısı’nda kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilenirken kadınlar ürünlerini halaylar ve oyunlar eşliğinde sattı.

"Kendi kendimize bir proje halinde yola çıktık"
Bilecik Üretici Kadınlar Çarşısı Koordinatörü Irmak Coşkun, kendi kendilerine bir proje halinde yola çıktıklarını belirterek, "10 kişilik ekip ile bu yola çıktık. Sağ olsunlar her zaman yanımda oldular. Daha sonra benim bir grubum var, Bilecikli Bayanlarla Güncel Yaşam Grubum var. Orada baktım ki çok fazla talep var evde ev üretici bayanlarımıza müthiş talep vardı ve ihtiyacı olan bayanlarımız da vardı. İçlerinde biz de dedik ki buradan bir yola çıkalım diğer illeri ve ilçeleri araştırdık. Pazarları çarşıları araştırdık çok hoşumuza gitti pazarlar çarşılar. Örnek olarak da Mersin Mizitli çarşısını örnek aldık. Çünkü Mersin Mizitli çarşımız patent almış ve yurt dışından Avrupa Birliği’nden ödül almış bir çarşı. Biz neden yapamıyoruz dedik kendi kendimize bir proje halinde yola çıktık projemizi tamamladık daha sonra resmi makamlara projelerimizi götürdük bizi onayladılar projemizi çok beğendiler sonra yola devam ettik proje ile. Daha sonra bayanlarla ilk toplantımızı düzenledik. Öncelikle 85 üretici bayanımız bir araya geldi sonra herkes çok kararlıydı tabi öncelikle onlardan bir destek istedim benimle misiniz kararlı mısınız herkes kararlıyız dedi. Benim de çok hoşuma gitti. Daha sonra başladık çalışmalarımıza ikinci toplantımızı yaptık 110 üretici bayan geldi. Üçüncü toplantımızda 140 üretici bayan geldi. Çok hoşumuza gitti. Daha sonra yerimizi belirledik böyle gelişti. Bütün burada ki üretici bayanların ürettikleri ürünlerin hepsi ev de yapılmış. Salçasından tutunda el ürünlerine pekmezine yeni el örgülerine kadar buradaki her şey el ürünü üreticiden evinden çıkan bahçesinden çıkan ürünler. Hiçbir şey dışarıdan değil alım satım kesinlikle yok. Ticaret şeklinde istemedik ki evde üretici bayan kazansın istedik. Evine ev ekonomisine katkıda bulunsun istedik" ifadelerine yer verdi.
Üretici Kadınlar Çarşısı üyesi Gülten Duru burada satılan ürünlerin tamamen doğal olduğunu ifade ederek, "Ev hanımıyım bunlar tamamen doğal dokuma tezgahlarından çıkan ürünlerimiz ve takılarımız. Bugüne kadar evde halk eğitimde çalışmalar yaptık. Hobi amaçlı sürdürüyorduk kendimizi tanıtamıyorduk" dedi.
Üretici Kadınlar Çarşısı üyesi Rahime Yılmaz ise "Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Sebzeli erişte, salça, tarhana ve yufka. Diğer arkadaşlarımız da çeşit, çeşit şeyler yapıyorlar. Kesinlikle makine kullanılmıyor her şey kendi imalatımız. Çok güzel bir Pazar açtık bugün inşallah devamı da gelecek" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından üretici kadınlar halaylar ve oyunlar eşliğinde satışlarını gerçekleştirdi.

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