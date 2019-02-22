İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mutlaka ve mutlaka üreticinin derdini dinlemekle mükellefiz. Üretici ne diyorsa o olacak. Biz üreticinin emrinde olacağız." dedi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir beyaz et işleme tesisini ziyaret eden Pakdemirli, daha sonra Kemalpaşa Ziraat Odasına geçti. Oda Başkanı Bülent Oray'dan ilçedeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi alan Pakdemirli, daha sonra Kemalpaşa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma Toplantısı'na katıldı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, tarım sektörünün içinden geldiğini, çiftçinin ve üreticinin bütün sıkıntılarını bildiğini belirterek, "Eldeki imkanlarla sizlere en iyi şekilde hizmet etmek için yollardayız, çalışıyoruz." diye konuştu.

Başkanlık sistemiyle tarım ve ormanın bir araya geldiğini anımsatan Pakdemirli, böylece toprak ile suyun buluştuğunu dile getirdi.

Gece gündüz çalışmaktan erinmeyeceğine söz veren Pakdemirli, "Tarım, yarın bugünkünden çok daha önemli olacak. Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lideri olacak. Tarım, bir teknoloji ve savunma sanayisi kadar önemli." ifadesini kullandı.