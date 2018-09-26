Üreticiden 12 liraya alınan fındık işlenip 60 liradan satılıyor

Nedim KOVAN ORDU, (DHA) ORDU'da üreticiden 12 liraya satın alınan kabuklu fındık, fabrikada kavrulup işlendikten sonra perakendeciler ve kuruyemişçilerde kilogramı 60 liranın üzerinde satılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticiden maliyetin altında satın alınan fındıkla işlenip tüketiciye satılması arasındaki fiyat farkının büyük olduğunu, döviz artışıyla birlikte bu farkın sürekli arttığını, ancak üreticideki fiyatın ise halen düşük olduğunu söyledi.

Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 78, ihracatının ise yüzde 76'sını elinde bulunduran Türkiye, 100'den fazla ülkeye fındık ihraç ederek 2.5 milyar dolara yakın döviz girdisi elde ediyor. Geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) serbest piyasada 9 liraya kadar düşen fındığa müdahale etmesiyle fiyatlar 10 liranın üzerinde seyretti. Bu sezon TMO henüz fındık alımına başlamazken, sezon başında serbest piyasada 13 TL olan fiyatlarda 12 TL'ye kadar geriledi. Fındık, serbest piyasada üreticiden maliyetin altında satın alınırken, fabrikada işlenip kavrulduktan sonra iç piyasada 60 liranın üzerinde satışa sunuluyor. TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, fındık hasadı başladığında ve sonunda TMO'nun piyasaya girerek müdahale alımında bulunmasını, en az 15 lira fiyat açıklamasını istediklerini belirterek Maalesef bu olmadı, 15 liranın altında fındık satışı yapan üreticinin zararı büyük. Üreticinin satışı ile rafta işlenmiş fındık arasında da büyük fark var. Bunu her yıl gündeme getirip söylüyoruz ama döviz artışıyla birlikte bu fark sürekli artıyor. Nedense üreticinin fındığı artmıyor dedi.