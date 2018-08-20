Üreticiden tüketiciye şeftali Mezitli sokaklarında

MERSİN, (DHA) MERSİN'in Mezitli ilçesindeki şeftali üreticileri, manav ve marketlerde 6 TL'den satılan şeftaliyi ilçenin çeşitli noktalarında kilogram fiyatı 1.5 TL'den satışa sundu. Şeftali üretiminin yoğun olduğu Tepeköy, Sarılar, Fındıkpınarı, Zeybekler, Kocayer mahallelerindeki çiftçilerden bazıları, başta mazot ve gübre olmak üzere birçok gider kalemindeki fiyat artışı ve ürünün istenilen paraya satılamaması nedeniyle şeftali ağaçlarını kesmeye başladı. Bunun üzerine Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çiftçilerin bayram süresince ürünlerini direkt tüketiciyle buluşturabileceklerini müjdeledi. Sabah saatlerinde kamyonetlerle ilçe merkezine gelen çiftçiler, ürettikleri şeftaliyi 1.5 TL'ye satmaya başladı. Fiyatın uygun olduğunu dile getiren müşteriler, evlerine kasalar dolusu şeftali ile döndü. Belediye hizmet binası karşısında satış yapan üretici Cafer Sapıtmaz, Yayladan şeftalimizi getirdik. Burada tüketicilerimize direkt olarak üreticiden 1.5 TL'ye satıyoruz. Yayla şeftalimiz Mezitli'nin bir değeridir. Belediye Başkanımız Neşet Tarhan ile Mezitli şeftalisini bir marka olarak daha iyi yerlere getirmeyi amaçlıyoruz dedi.

