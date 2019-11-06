HABER

Üreticilere destek için 'çiğ ıspanak' yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde emekli öğretmen Mesut Ünsal (72), ıspanak üreticilerine destek için pazar tezgahından aldığı ıspanağı çiğ olarak yedi.

Üreticilere destek için 'çiğ ıspanak' yedi

BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde emekli öğretmen Mesut Ünsal (72), ıspanak üreticilerine destek için pazar tezgahından aldığı ıspanağı çiğ olarak yedi.
İstanbul ve Trakya'da bazı kişilerin ıspanak yedikten sonra zehirlenmesi, ülkede ıspanak üretiminin yüzde 15'inin yapıldığı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üreticileri olumsuz etkiledi. Beypazarı'nda kurulan pazarı ziyaret eden Mesut Ünsal, son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmeleri nedeniyle zor durumda kalan üreticilere destek verdi. Ünsal, tezgahtan aldığı ıspanak demetinden bir parça kopararak çiğ halde yedi. Ünsal, ıspanak zehirlenmelerinin Beypazarı'ndaki üreticilerle ilgisinin olmadığını belirterek, "Şu ıspanağı ben çiğ yerim. 70 yıldır ıspanak yeriz, hiçbir zehirlenme olayı olmamıştır. Ancak bir üreticinin hata edip, ilaçladıktan sonra hemen hasadını yaptığı ıspanakta çıkan zehir, Beypazarı'ndaki yüzlerce ıspanak üreticisini etkilemez" dedi.

FOTOĞRAFLI

Üreticilere destek için 'çiğ ıspanak' yedi

Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı! Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı!
Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladıEkrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Zabıtaya "Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimi" verildiZabıtaya "Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimi" verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında yeni gelişme: Belirlenemedi

Şule Çet davasında yeni gelişme

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni gelişme! AYM'den baba ve oğlu için hak ihlali kararı

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni karar!

RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı deşifre oldu

Terör örgütünün hain planı deşifre oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.