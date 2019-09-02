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Üreticilere "emanete fındık vermeyin" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

UFK Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran: - "Büyük bir emek sarf ederek hasat ettiğimiz fındığı değerlendirmek çok daha önemli. Bu manada üreticilerimize 'emanete fındık vermeyin' diye uyarılarımızı yapıyoruz"

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, büyük emek sarf edilerek hasat edilen fındığı değerlendirmenin daha önemli olduğunu belirterek, "Bu manada üreticilerimize 'emanete fındık vermeyin' diye uyarılarımızı yapıyoruz." dedi.

Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz bölgesinde fındık hasadının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Hasat yapan üreticilerin ihtiyacı kadar fındığı satmasını ve emanete fındık vermemesi gerektiğini vurgulayan Başaran, "Büyük bir emek sarf ederek hasat ettiğimiz fındığı değerlendirmek çok daha önemli. Bu manada üreticilerimize 'emanete fındık vermeyin' diye uyarılarımızı yapıyoruz çünkü emanete verdiğimiz fındık, bizim olmaktan çıkıyor. Emanete verilen fındık ile iyi bir fiyat beklemek de doğru değil."

Toprak Mahsülleri Ofisinin (TMO) bölgede fındık alımlarının sürdüğünü aktaran Başaran, "TMO birçok merkezde alım yapıyor. TMO yetkilileriyle görüşmelerimiz oldu, onlardan çiftçiyi zora sokacak uygulamalarının olmamasını talep ettik. TMO yetkilileri gerçekten iyi niyetli, geçen yıl yaşanan sıkıntıların bu yıl olmayacağını düşünüyorum. TMO, devletin bir kurumudur. Ürünümüzü buraya getirirken fındık nem oranına, yabancı maddeye dikkat etmemiz ve fındığı iyi ayıklamamız gerekiyor." diye konuştu.

Başaran, TMO'nun görevini yerine getirdiğini ve üreticiyi memnun ettiğini dile getirerek, "Bana göre TMO gerçekleştirmek istediği hedefi tutturdu. TMO'nun hedefi, fındık piyasasının tamamını ya da yarısını almak değil, fındık piyasasını regüle etmektir. Yani üretici tarafından beklenen fiyatı sağlamaktır. Bugün itibarıyla bu görevi yerine getirdiğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce fındık

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