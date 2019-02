"Üreticilerin faydasına olacak bir çalışma"

Antalya'nın aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Oktay, yeni hal yasasına da değinerek, "Tüketiciyi ve üreticiyi rahatlatacak bir çalışma içindeyiz. Yükünü, emeğini çektiğiniz ürünün tüketiciye giden boyutuna baktığınızda, buradan 50 kuruşa giden bir ürünün 5 liraya tüketicinin sofrasına indiğini gördüğümüzde bu bize ağır geliyor. Bunu da öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sofralarda uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketiminin sağlanıyor alması gerektiğini belirterek, " Ürünleri 50 kuruştan 5 liraya götüren aradaki sıkıntı her neyse bunu çözmek zorundayız. Bunun çözümü de iktidar olarak bizde." dedi.

Kazanacaksa her iki kesimin kazanması gerektiğini vurgulayan Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem üreticimizin hem de tüketicilerimizin kazanmasını arzuluyoruz. Sofralarımızda uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketimini sağlıyor olmamız gerekiyor. Bu et boyutunda da aynı aslında. Ürünleri 50 kuruştan 5 liraya götüren aradaki sıkıntı her neyse bunu çözmek zorundayız. Bunun çözümü de iktidar olarak bizde. Dolayısıyla çalıştığımız hal yasası asla ve asla Antalya'daki üreticilerimizi veya diğer kentlerimizdeki üretildikten sonraki hale kadar gelen boyutu etkileyecek bir çalışma değil. Burada üretici birliklerinin güçlendirilmesi kesinlikle önemli, üreticilerimizin güçlendirilmesi kesinlikle önemli, üreticilerden alındıktan sonra sizlerden alındıktan sonra 5 liraya geçmeden tüketicilere ulaşıyor olması önemli. Dolayısıyla eğer burada bir çalışma yapıyorsak şuna inanmanızı arzu ediyorum, bu çalışma Antalyalıların, üreticilerin ve Antalya'da tarımla ilgilenen her kesimin faydasına bir çalışma olacaktır. Sizin aleyhinize bir çalışma asla çıkmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da arzusu bu zaten."