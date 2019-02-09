"Üreticilerin faydasına olacak bir çalışma"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sofralarda uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketiminin sağlanıyor alması gerektiğini belirterek, " Ürünleri 50 kuruştan 5 liraya götüren aradaki sıkıntı her neyse bunu çözmek zorundayız. Bunun çözümü de iktidar olarak bizde." dedi.

Oktay, AK Parti Antalya İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizm kenti olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin turizm hedeflerini revize ettiğini hatırlatan Oktay, yeni hedefin 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir olarak belirlendiğini bildirdi.

Bu hedefe ulaşmada Antalya'nın etkin rol üstleneceğini ifade eden Oktay, "Antalya'nın 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir hedefine ulaşmamız için yeniden bir hamle yapmasını bekliyoruz. Bundan en fazla payı Antalya'nın almasını arzuluyoruz." diye konuştu.

Turizmin çeşitlendirildiğini sadece deniz, kum, güneş olarak değil, tarihi, kültürü, inanç turizmi gibi potansiyelleri de zenginleştirdiklerini anlatan Oktay, Göbeklitepe'yi örnek gösterdi.

Antalya'nın aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Oktay, yeni hal yasasına da değinerek, "Tüketiciyi ve üreticiyi rahatlatacak bir çalışma içindeyiz. Yükünü, emeğini çektiğiniz ürünün tüketiciye giden boyutuna baktığınızda, buradan 50 kuruşa giden bir ürünün 5 liraya tüketicinin sofrasına indiğini gördüğümüzde bu bize ağır geliyor. Bunu da öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.