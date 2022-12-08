HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Üreticinin kabusu oldu, 'cazibe' tuzağı kurdular! Çiftleşmek isteyen meyve sinekleri burada toplanıyor

Üreticinin kabusu oldu, 'cazibe' tuzağı kurdular! Çiftleşmek isteyen meyve sinekleri burada toplanıyor

08.12.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da Akdeniz meyvesi sineklerinden kurtulmak isteyen narenciye üreticileri bahçelerine ‘cazibe’ tuzakları kurarak çiftleşmek isteyen sineklerin burada toplanmalarını sağlıyorlar. Prof. Dr. Şener Kurt, "Akdeniz meyve sineği üreticiler için büyük sıkıntılar oluşturuyor. Sinek meyveye yumurta bırakmak istiyor. Arka kısmındaki küçük iğnesiyle meyveyi delerek içine yumurtasını bırakıyor. Yara benzeri izler oluşturuyor ancak o zaman fark edilebiliyor. O zaman da zararı vermiş oluyor'' dedi.

Üreticinin kabusu oldu, 'cazibe' tuzağı kurdular! Çiftleşmek isteyen meyve sinekleri burada toplanıyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde kurulan ve Türkiye’de tek olan Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürü Prof. Dr. Şener Kurt, ülke genelinde narenciye üretim sahalarındaki en büyük sorunlardan biri olan Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede cazibe tuzaklarının kullanıldığını söyledi. Kurt, pet şişenin içine çiftleşmek isteyen sineklerin salgıladığı kokuya benzer kimyasal koyulduğunu ve burada toplanmalarının sağlandığını anlattı.

akdeniz-meyve-sinegine-cazibe-tuzagi_4128_dhaphoto1

MEYVEYE ZARAR VERİYOR

Akdeniz meyve sineğinin narenciye üreticileri için büyük sıkıntı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kurt, "Akdeniz meyve sineği üreticiler için büyük sıkıntılar oluşturuyor. Sinek meyveye yumurta bırakmak istiyor. Arka kısmındaki küçük iğnesiyle meyveyi delerek içine yumurtasını bırakıyor. Bu hemen fark edilen bir şey değil. İçindeki kurtçuk büyümeye başlayınca meyvede yara benzeri izler oluşturuyor ancak o zaman fark edilebiliyor. O zaman da zararı vermiş oluyor. Meyvede çeşitli zararlar ve dökülmeler meydana getiriyor’’ diye konuştu.

Screenshot_2

''BASİT AMA ETKİLİ BİR YÖNTEM''

Tuzak kurulan ağaçlarda Akdeniz meyve sineğinin verdiği zararların görülmediğini kaydeden Prof. Dr. Kurt, ‘’Yöntem basit ama etkili bir yöntem. Meyve kimyasalla temas etmeden uygulandığı için de güvenli bir uygulama. Üreticilerin yüzünü güldüren basit bir uygulama" dedi.

Bölgede üreticilik yapan ve 'cazibe' tuzağını kullanan Edip Kılıç ise sineğin meyveyi çürütüp, raf ömrünü azalttığını belirterek, uygulama yaptıkları ağaçlarda zarar görmediklerini söyledi.

Screenshot_7

Çuvalla para vermeyin! Kepek sorununu kökten çözen iksir Çuvalla para vermeyin! Kepek sorununu kökten çözen iksir

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mihriban'ı öldüren cani: Gerçek mermi taktığımı bilmiyordumMihriban'ı öldüren cani: Gerçek mermi taktığımı bilmiyordum
Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldıÖztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Vakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladıVakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

En Çok Okunan Haberler

Her şey bitti derken EYT'lilere yaş sürprizi sonrası heyecan dorukta! 48 ve 50 yaş iddiası... Bakan Bilgin bugüne işaret etti

Her şey bitti derken EYT'lilere yaş sürprizi sonrası heyecan dorukta! 48 ve 50 yaş iddiası... Bakan Bilgin bugüne işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Talep yağdı... Siparişler yetişmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Talep yağdı... Siparişler yetişmiyor

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı

Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı

TBMM'de gerginlik! HDP'li Remziye Tosun başındaki tülbendi çıkarıp yere attı!

TBMM'de gerginlik! HDP'li Remziye Tosun başındaki tülbendi çıkarıp yere attı!

İlginizi Çekebilir

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.