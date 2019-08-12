Üretim fazlası kumaşlar kanserli çocuklar için gelir olacak

İSTANBUL,(DHA) - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ve DeFacto, kanser hastası çocuklar yararına "Kumaştan Hayaller" isimli bir proje başlattı. Proje kapsamında üretim fazlası kumaşlar ve aksesuarları değerlendirilerek kanser hastası çocuklar için gelir elde edecek. Türkiye’de her yıl yaklaşık 3 bin 500 çocuğun kanser hastası olduğu belirtiliyor. Kanser, çocuklarda, erişkinlere oranla 100 kat daha az görülse de yarattığı tahribat çok daha fazla. Tıbbi tedavinin yanı sıra moral durumunun da büyük önem taşıdığı hastalıkla mücadelede her destek hayati değerde. Hastalıkla paralel ilerleyen zorluklarda hastayı ve yakınlarını yalnız bırakmamak, onların karşılaştıkları engellerde onlara el uzatmak, hem tedavi sırasında büyük bir güç sağlıyor hem de iyileşme konusunda kayda değer bir etki yaratıyor. Bu noktada Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ve hazır giyim markası DeFacto, kanser hastası çocuklar yararına Kumaştan Hayaller isimli bir proje başlattı. Proje kapsamında üretim fazlası kumaşlar ve aksesuarları değerlendirilerek kanser hastası çocuklar için gelir elde ediliyor. Kumaş ve aksesuarlar meslek lisesi öğrencilerinin elinde yeniden hayat bulurken, ortaya çıkan ürünler DeFacto mağazalarında satışa sunuluyor ve elde edilen gelirle KAÇUV projeleri destekleniyor. Bu proje eş zamanlı olarak, kullanılmayan veya üretim fazlası kalan kumaş ve aksesuarın geri dönüşümünü sağlayarak bir fayda daha sağlıyor.

İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İLE PROTOKOL İMZALANDI DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarlar, protokol imzalanan il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla meslek liselerine gönderiliyor. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki markanın mağazalarında satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelirle KAÇUV projeleri destekleniyor. Proje için bugüne kadar İstanbul, Kocaeli, Balıkesir Edremit, Tekirdağ Kapaklı, Van gibi il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle protokol imzalandığını söyleyen DeFacto’nun CFO’su Önder Şenol, “İstanbul’da Özdilek Park ve Balıkesir Edremit’te Novada AVM’deki mağazalarımızda özel stantlar kurarak ürün satışlarına başladık. Büyük hayaller ile yola çıktık ve coşkulu bir şekilde devam ediyoruz” dedi. Özellikle sosyal sorumluluk anlamında topluma miras bırakılabilecek anlamlı projeler hayata geçirmek istediklerini dile getiren Önder Şenol “Kumaştan Hayaller projesinin sahip olduğu misyon nedeniyle bu anlamda örnek bir model oluşturacağına inanıyoruz. Bir yandan kanser tedavisi gören çocuklarımız için farkındalık yaratırken diğer yandan kız çocuklarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca kullanılmayan veya üretim fazlası kalan kumaş ve aksesuarın geri dönüşümünü de sağlayarak çevreyi koruyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.