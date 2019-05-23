"Üretim sanayi dijital dönüşümden 110 milyar avro gelir sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - CDMVision Kurucu Ortağı Ali Serdar Emre, dijital dönüşümün endüstride verimi artırmak ve tasarruf sağlama açısından önem taşıdığını belirterek, "Avrupalı sanayi şirketleri dijital dönüşüme önümüzdeki yıl yaklaşık 140 milyar avro harcayacak ve bunun karşılığında 110 milyar avro gelir alla sağlayacak." dedi. CDMVision tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Emre, dijital dönüşümün en önemli unsurlarından ikisinin artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri olduğunu söyleyerek, bu teknolojilerin pazar büyüklüğünün 2025 yılına kadar 40 milyar avroya ulaşmasının beklendiğini dile getirdi. Dijital dönüşümle birlikte işletme maliyetlerinin düşeceğini ve verimliliğin artacağını belirten Emre, "Avrupalı sanayi şirketleri dijital dönüşüme önümüzdeki yıl yaklaşık 140 milyar avro harcayacak ve bunun karşılığında 110 milyar avro gelir sağlayacak. Dijital dönüşümün en önemli unsurlarından birisi de artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojisi. Bu teknolojiler operasyonel verimlilik artırma ve maliyetleri düşürme açısından oldukça faydalı." diye konuştu.

- "İnsan faktörünün ara yüzü artırılmış gerçeklik teknolojisi olacak" Artırılmış gerçeklik teknolojisinin uzaktan bakım ve destek hizmeti sağlamak için etkin bir şekilde kullanılabileceğini ifade eden Ali Serdar Emre, bu teknoloji sayesinde kişiyi gönderme maliyetlerinden yüzde 30 oranında tasarruf edileceğini dile getirdi. Emre, artırılmış gerçekliğin, makineler arası iletişimde insan unsurunun dahil olduğu ara yüz olduğuna dikkati çekerek, "Artırılmış gerçeklik teknolojisinin nesnelerin interneti olarak ifade edilen makinelerin birbiriyle konuşmasının insanla olan ara birimi olduğunu söyleyebiliriz. Bu teknoloji gözlüğü takıp makineye baktığınızda, makinenin bakım zamanını bildirmesinden kaç parça ürettiğine dair birçok bilgiyi kullanıcıya üç boyutlu şekilde raporlamaya imkan sağlıyor." ifadelerini kullandı. - Milli çözümler Stuttgart'ta dönüşümü sağlayacak Emre, artırılmış gerçeklik teknolojisinin yeni metotlarla hizmetlerin ve ürünlerin son kullanıcıya sunulmasından, satış ve pazarlama faaliyetlerine kadar çok farklı amaçlar için kullanılabileceğini söyledi.