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Üretimde dev ittifak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.11.2018 10:19 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Volkswagen Group yeni elektrikli araç platformunu Ford ile paylaşma konusunda yeşil ışık yaktı. İkilinin Haziran ayı gibi geliştirme ve üretimde ittifak yapabilecekleri öngörülüyor. İşte detaylar.

Üretimde dev ittifak!

Rekabetin giderek kızıştığı otomotiv endüstrisinde çok yönlü bir ittifak kurarak potansiyel rakipleri ile güçlerini birleştirmeye karar veren Volkswagen Group, önümüzdeki yıl Ford ile yapılacak ittifakın sinyallerini şimdiden verdi. Şirket geçtiğimiz Salı günü 2018’in üçüncü çeyrek mali sonuçları için basına açık bir konferans düzenledi. Konferansta konuşan Volkswagen AG Finans Direktörü (CFO) Frank Witter, Ford ile kurulması planlanan ittifak ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Frank Witter, Volkswagen Group’un her türlü ortaklığa açık olduğunu söyledi!

Witter, gazetecilerden gelen, Ford’un VW Group’a ait MEB elektrikli araç mimarisi ile otomobil üretmesine izin verilip verilmeyeceği sorusunu ise geçiştirdi. Ancak bu fikri yine de kesin olarak reddetmeyen Witter “Bu platforma VW Group’un dışındaki markalara erişim sağlamamız teorik olarak mümkün. Ancak henüz bununla ilgili bir karar yok” dedi.

2019’un Kasım ayında MEB mimarisini temel alan ilk araçlarını üretmeye başlayacak olan VW, ilk dalgada yani 2022 yılına kadar MEB platformuna dayanan 10 milyon elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor. Uzmanlar MEB’i şimdilik bir elektrikli otomobil üretmek için kullanılacak en düşük maliyetlere sahip platform olarak değerlendiriyor. Bu noktada VW Group, Ford ittifakı da dahil olmak üzere bu alanda kurulacak olan her stratejik ortaklıkta “veren el” durumunda yani üstün konumunda olacaktır.

Son olarak Volkswagen otonom sürüş teknolojilerinde bir standart oluşturabilmek için diğer otomotiv üreticileri ile görüşme halinde. Amerikan otomotiv devi de bu görüşülenler arasında. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa elektrikli otomobil üretimi için kurulan VW- Ford stratejik ortaklığının otonom teknolojileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Group Ford Frank Witter

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