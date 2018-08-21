Üretimi Türkiye'de yaptı 12 milyon dolar cepte kaldı

Üretime 4 milyon metrekare kapasiteyle başladıklarını ve 2017'nin ikinci yarısında talepleri karşılayamaz hale geldiklerini dile getiren Öztürk, "Kapasiteyi 10 milyon metrekareye çıkartma kararı aldık. Nisan'da yaklaşık 10 milyon avroluk ek yatırım yaptık. Makine alımları ve istihdam artışı yaptık." diye konuştu.

Öztürk, 2006 yılında ithalat yaparak başladıkları seramik sektöründe 2016 yılında Türkiye'de üretime geçtiklerini aktararak, "İtalya, İspanya, Çin ve Hindistan'dan Decovita markasıyla ürün ürettirip, iç pazarda satış yapıyorduk. Kurların düşük olduğu dönemlerde ithalat yapmak kazançlıydı. Kurların yukarı yönlü ilerledikçe ithalatın cazip hale gelmeyeceğini gördük. Türkiye'de fabrika kurmaya karar verdik. Temmuz 2016'da Bilecik'te üretime geçtik. Aynı ürünü daha kaliteli üretmeye başladık ama fiyatını yarı yarıya düşürdük." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Decovita Seramik Kurucu Ortağı Selman Öztürk, "Her yıl ortalama 12 milyon dolarlık ithalat yapacakken, Türkiye'de üretime geçtiğimiz için artık bu döviz çıkışı yaşanmıyor." dedi.

Öztürk, Türkiye'de enerji maliyetinin birçok ülkeden daha ucuz olduğuna işaret ederek, "Bu da sanayici için ciddi bir avantaj. Ham maddemiz ithalata bağlı değil. Böylece, seramikte ithal mal girdisi çok az." dedi.

Çin'deki işçi ücretlerinin eskisi kadar ucuz olmadığını vurgulayan Öztürk, Türkiye'de işçiliğin Çin'den daha ucuz, Hindistan'la başa baş ve AB'nin ise yarı fiyatına olduğunu söyledi.

Öztürk, "Her yıl ortalama 12 milyon dolarlık ithalat yapacakken, Türkiye'de üretime geçtiğimiz için artık bu döviz çıkışı yaşanmıyor." açıklamasında bulundu.

- "Kuru direkt fiyata yansıtmak, ihracata hiçbir katkı sağlamaz"

Decovita Seramik Kurucu Ortağı Öztürk, seramiğin çok canlı bir sektör olduğunu belirterek, "Doğal gaz ve elektrik fiyatlarının artmaması, nakliye fiyatlarından dolayı mazota ve benzine zam gelmemesi bizim için yeterli olur. Sektöre yapılan destekler dünyadan aldığımız payı artırmamızı sağlar." yorumunu yaptı.

Yüzde 20 olan ihracat oranını gelecek sene yüzde 70'lere çıkartmayı hedeflediklerini vurgulayan Öztürk, fabrikanın üretim kapasitesini artırdıkları için şu an her şeyin hazır olduğunu anlattı.