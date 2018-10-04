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"Üretimimizin devam etmesi lazım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 23:06 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "Bizim üretimimizin devam etmesi lazım, istihdamın devam etmesi lazım"

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bizim üretimimizin devam etmesi lazım, istihdamın devam etmesi lazım." dedi.

Yıldırım, İzmir Ticaret Odası tarafından EGİAD Sosyal ve Kültürel etkinlik merkezinde gerçekleştirilen "İzmir İş Dünyası Sohbet Toplantısı"na katıldı.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir döneme girdiğini belirten Yıldırım, yeni dönemin fırsatları ve güçlü yanlarının bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin yeni sisteme geçtiği sırada küresel şartlarda da yeni bir döneme girildiğini aktaran Yıldırım, ülkede 2002-2012 arasında dolar kurunda değişiklik olmadığını, bu dönemde ülkeyi, ekonomiyi büyütmek için iş adamlarının kaynakları alarak üretimini, ihracatını artırdığını ifade etti.

Devletin önceki krizlerden ders alarak borçlanmadığını ifade eden Yıldırım, şu andaki borçlanmanın reel sektörün borçlanması olduğunu, onun da üretime, büyümeye gittiğini, sıkıntının olacağını ancak her şeyin düzeleceğini ifade etti.

Mevcut durumun ne olduğundan hafif ne de olduğundan ağır gösterilmemesi gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, hükümetin gerekli önlemleri aldığını, sıkıntıların üstünden gelineceğini kaydetti.

Yıldırım, "Bizim üretimimizin devam etmesi lazım, istihdamın devam etmesi lazım." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerle ilgili bazı çevrelerin farklı hesaplar içerisinde olduğuna işaret eden Yıldırım, seçimlerin yerel seçim çerçevesinde tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

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