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Üretimine Edirne'de başlandı! Pazar sıkıntısı yok: 30 kat fazla kazandırıyor

03.11.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek getirili tıbbi aromatik bitkiler arasında gösterilen zambak (iris florentina) üretimine Edirne'de de başlandı. Türkiye'de pazar sıkıntısının yaşanmadığı belirtilen ve kozmetik sanayinde kullanılan zambağın aynı büyüklükte ekilen buğdaydan daha az mesai harcanarak en az 30 kat fazla kazandırdığı ifade ediliyor.

Üretimine Edirne'de başlandı! Pazar sıkıntısı yok: 30 kat fazla kazandırıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, Yozgat'ta zambak üreticisi Ramazan Lekesiz'den temin edilen zambak soğanlarının, enstitünün Karaağaç Mahallesi'nde bulunan deneme bahçesinde toprakla buluşturduğunu söyledi.

Edirne'de zambak üretimini yaygınlaştırmak istediklerini aktaran Tülek, "Amacımız anaç materyali üretip, zincir olacak şekilde ziraat odaları ve borsalarda ikinci üretimini gerçekleştirip sonrasında büyük alanlarda çiftçilerimizin üretim gerçekleştirmesi." dedi.

Tülek, zambak bitkisinin kullanıldığı yerinin yumruları olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Yumruların iki üç yıl içinde istenilen verime ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bakıldığında tıbbi bitkiler içerisinde zambağı yetiştirebiliriz, ekolojik açıdan bir sıkıntı yaşanacağını zannetmiyoruz. Çünkü Avrupa kuşağında yetişen bir bitki. Deneme çalışmalarını burada yürüteceğiz, yumruları hızlı bir şekilde elde edip sonra çiftçilere dağıtacağız.

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Aynı zamanda çiçek endüstrisi açısından da önemli. Mayıs ayında çiçek açtığında, kesme çiçek gibi ürünleri ikinci bir ürün olarak değerlendirme şansı olacak. Bölgemiz için zambağın tıbbi bitkiler içinde önemli bir yer tutacağını düşünüyoruz. İnşallah faydalı ve hayırlı bir çalışma olur."

DÖNÜMDEN ORTALAMA 400 KİLO ÜRÜN ELDE EDİLİYOR

Ramazan Lekesiz ise zambak bitkisinin az su ile de üretilebildiğini ve bakımının zahmetli olmadığını söyledi.

Üretiminde ilaç ve gübre kullanılmadığının altını çizen Lekesiz, yüksek getirisi ve verimiyle zambak bitkisinin karlı bir ürün olduğunu vurguladı.

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Bitkiden elde edilen ürünlerin parfüm endüstrisi başta olmak üzere pek çok alanda kullanıldığını belirten Lekesiz, "Bir dönüm buğday yerine bir dönüm zambak eken çiftçi 30 kattan daha fazla gelir elde eder. Bir dönümden yaklaşık 400 kilo kuru zambak kökü elde ediliyor. " diye konuştu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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