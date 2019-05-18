Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Biz birlikte olmanın gücüne inanarak yolumuza devam ediyoruz ve 'meselemiz Türkiye olsun.' diyoruz. MÜSİAD demek memleket sevdası demektir. Anadolu topraklarının bereketine ve ülkesinin gücüne inanan bizler bu memleketin evlatları olarak üretmeye ve büyümeye hep birlikte devam edeceğiz." dedi. Kaan, Erenler ilçesinde bir restoranda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, iftar sofraları etrafında bir araya gelmenin Anadolu geleneğinde birçok güzelliği içinde barındırdığını söyledi. İftar sofralarının ramazanın bereketi olduğunu dile getiren Kaan, "Gençlerimiz de duysun, bu bizim kadim medeniyetimizin ve barış dini İslam'ın en önemli unsuru, geleneğidir. Oturulan sofranın değeri yenilen yemeklerle değil gönüllerin birliğiyle, muhabbetin hoşluğuyla ölçülüyor. MÜSİAD ailesi olarak Türkiye genelinde 87, dünya genelinde 94 ülkede ulaştığımız dostlarımızla dünyada örnek gösterilecek bir aileyiz. " ifadesini kullandı.

İş dünyası olarak birçok fırtınaya, sarsıntıya rağmen yalnız kalmadıklarına inanarak yürüdüklerini belirten Kaan, şöyle devam etti: "Biz birlikte olmanın gücüne inanarak yolumuza devam ediyoruz ve 'meselemiz Türkiye olsun.' diyoruz. MÜSİAD demek memleket sevdası demektir. Anadolu topraklarının bereketine ve ülkesinin gücüne inanan bizler, bu memleketin evlatları olarak üretmeye ve büyümeye hep birlikte devam edeceğiz. Biraz kendimizi de yenilememiz, tazelememiz gerekiyor. Bu amaçla Olağanüstü Genel Kurul'da yönetim kadromuzu bir miktar değiştirdik. Bundan sonraki süreçte MÜSİAD olarak artık elimizi taşın altına her şekilde koymak için hazırlıklarımızı tamamlayıp yakında basın önünde bunları açıklayacağız." Kaan, MÜSİAD'ın siyasetten ekonomiye, bürokrasiden sanata, ticaretten sermayeye ve diplomasiye kadar dünyada danışma ve fikir edinme kurumu olduğunu ifade etti. Derneğin sermaye üstü veri merkezi haline geldiğini söyleyen Kaan, Genç MÜSİAD'ın altında oluşturulan MÜSİAD Enderun'un yakında faaliyete başlayacağını, devamında da MÜSİAD Akademi ve MÜSİAD Kadın'ın kurulacağını anlattı.

- "Seçimlerin yenilenmesini isabetli buluyoruz" Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini iptal kararına değinen Kaan, "Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine yönelik kararını kamuoyu iradesinin sandığa şüphesiz bir şekilde yansıması açısından vicdanları rahatlatıcı ve isabetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu kararın ve 23 Haziran'daki seçimin ülkemiz için hayırlara vesiyle olmasını diliyoruz. İş dünyası olarak temennimiz, seçimleri geride bırakarak seçimsiz ve dolayısıyla belirsizliğin kalktığı bu dönemde artık enerjimizi ülkemizin kalkınmasına yönelik harcamamızdır." diye konuştu. Kaan, ekonomide iyileşmenin başladığını, bunun mart ve nisan ayı ihracat rakamlarında görüldüğünü belirterek şunları kaydetti: "Bunu biz bir başlangıç olarak görüyoruz. Hep birlikte bu işe sarılacağız ve ihracat rakamlarını daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Çünkü hedefimiz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi içine sokmaktır. Bu bakımdan zor zamanlardan da geçsek biz, 94, 97, 98, 2001, 2008 dünya krizlerinin hepsini atlattık, bunları da inşallah en yakın zamanda atlatacağız. Sakarya özellikle otomotiv sanayisinde çok ciddi paya sahip. İnşallah Karasu bölgesindeki yatırımlarla Sakarya'nın ihracatta Türkiye'nin ilk 5'i pozisyonuna geleceğini düşünüyorum. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; artık konuşma zamanı değil, daha çok çalışacağız, bayram sonrasında memleketimiz, evlatlarımız ve nesillerimiz için her zamankinden çok çalışacağız."