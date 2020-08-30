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  4. Ürettiği 736 gramlık soğan görenleri hayrete düşürüyor

Ürettiği 736 gramlık soğan görenleri hayrete düşürüyor

İLGİNÇ HABERLER  | 30.08.2020 16:11 | Son Güncelleme

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bir çiftinin tarlasında yetiştirdiği 736 gram gelen kuru soğan, görenleri şaşırttı.

Ürettiği 736 gramlık soğan görenleri hayrete düşürüyor

Yatağan ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi, Baheüstü mevkisindeki tarlasında hasat yapan 58 yaşındaki çifti Duray Yıldırım, normallerinden oldukça iri kırmızı bir soğan olduğunu farketti. Hasadı yarım bırakarak topraktan çıkardığı soğanı evine götüren Yıldırım'ın, tarttığında şaşkınlığı daha da arttı. Ortalama 200-300 gram arasında olan soğanlarından farklı olarak bu, 736 gram geldi. Yıldırım, soğanın fotoğraflarını çekerek, sosyal medyada da paylaştı. Paylaşım üzerine çiftçiliğe meraklı olanlar, Yıldırım'ı mesaj ve yorum yağmuruna tutarken, özellikle soğanın tohumunu nereden aldığını ve dev soğanı nasıl ürettiğini sordu.

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'ÖZEL BİR ÇABA SARF ETMEDİM'

Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yatağan'ın Şahinler Mahallesi'nde yaşıyorum. 2015 yılında emekli olana kadar hobi olarak yaptığım çiftçiliğe, emekli olduktan sonra büyük bir zaman ayırdım. Her türlü meyve ve sebzeyi üretiyorum. Bu sene bahçede fazla ürün ürettim. Bunun yanında tohumluk soğan da ürettim. Soğanları hasat ederken, geçen yıllara oranla daha büyük soğanlar olduğunu fark ettim. Bunun için özel bir çaba sarf etmedim" dedi.

DHA

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