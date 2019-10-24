HABER

Ürettiği bal ile 2 yılda dünya birincisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) IPARD Programı kapsamında sunduğu projesine 40 bin lira hibe alarak arıcılığa başlayan Amasyalı girişimci Halit Çelebi, ürettiği balla dünya birincisi seçildi.Halit Çelebi, ilk ödülünü 2017 yılında 110 ülkenin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen 45.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) IPARD Programı kapsamında sunduğu projesine 40 bin lira hibe alarak arıcılığa başlayan Amasyalı girişimci Halit Çelebi, ürettiği balla dünya birincisi seçildi.
Halit Çelebi, ilk ödülünü 2017 yılında 110 ülkenin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi’nde ‘‘Polifloral (birden fazla bitkili) Çiçek Balı’’ kategorisinde üçüncü olarak kazandı. Ürettiği balın kalitesini her geçen gün artıran Çelebi, bu yıl ise Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından Kanada’da düzenlenen 46. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi’nde ‘‘Karakovan Balı’’ kategorisinde dünya birinciliğini, ‘‘Kristalize Bal’’ kategorisinde de dünya üçüncülüğünü elde etti.
Dünyanın farklı bölgelerinden Arıcılık Kongresi’ne katılan 600 üretici arasında birinci olan Çelebi, TKDK’dan aldığı destekle ürettiği ballarla Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğini söyledi. "Markalaşarak ürünlerimizin çeşitliliğini artırdık" diyen Çelebi, ürettiği ürünlerin yurt içine ve yurt dışına satışını yaptıklarını da belirtti.

PARTNER Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç
Antalya'da yazdan kalma günlerAntalya'da yazdan kalma günler
Pursaklar’daki Zeka Oyunları kursuna yoğun ilgiPursaklar’daki Zeka Oyunları kursuna yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM otoyolu gişelere meyve yüklü kamyon çarptı

TEM bağlantı yolunda trafiği kilitleyen kaza!

MHP’li Yalçın’dan oğlu Turan İlteber Yalçın'ın ölümü sonrası ilk açıklama

MHP’li Yalçın’dan oğlunun ölümü sonrası ilk açıklama

Sultangazi'de pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kamerada

Sultangazi'de pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kamerada

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Son dakika: Kırmızı listedeki Servet Aydın ve Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi

Kırmızı listedeki teröristler etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 4 ton esrar ve 184 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da terör örgütüne darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.