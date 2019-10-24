Ürettiği bal ile 2 yılda dünya birincisi oldu

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) IPARD Programı kapsamında sunduğu projesine 40 bin lira hibe alarak arıcılığa başlayan Amasyalı girişimci Halit Çelebi, ürettiği balla dünya birincisi seçildi.

Halit Çelebi, ilk ödülünü 2017 yılında 110 ülkenin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi’nde ‘‘Polifloral (birden fazla bitkili) Çiçek Balı’’ kategorisinde üçüncü olarak kazandı. Ürettiği balın kalitesini her geçen gün artıran Çelebi, bu yıl ise Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından Kanada’da düzenlenen 46. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi’nde ‘‘Karakovan Balı’’ kategorisinde dünya birinciliğini, ‘‘Kristalize Bal’’ kategorisinde de dünya üçüncülüğünü elde etti.

Dünyanın farklı bölgelerinden Arıcılık Kongresi’ne katılan 600 üretici arasında birinci olan Çelebi, TKDK’dan aldığı destekle ürettiği ballarla Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğini söyledi. "Markalaşarak ürünlerimizin çeşitliliğini artırdık" diyen Çelebi, ürettiği ürünlerin yurt içine ve yurt dışına satışını yaptıklarını da belirtti.

