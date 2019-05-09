Ürettiği eyerleri Dubai'ye ihraç ediyor

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde saraçlık yapan Emin Kuzucuoğlu (55), ürettiği yarış atı eyerlerini Dubai'ye ihraç etmeye başladı. İlk etapta 100 adet sipariş alan Kuzucuoğlu, ihracatın artacağına inandığını söyledi.

Alaşehir'de baba mesleği saraçlığı 43 yıldır sürdüren evli ve 1 çocuk babası Emin Kuzucuoğlu, 60 metrekarelik dükkanından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 7 emirlikten biri olan Dubai'ye yarış atı eyeri ihraç etmeye başladı. Soğuksu Mahallesi, Filedelfia Caddesi'ndeki Kurşunlu Han'da bulunan dükkanında iki işçisiyle birlikte eyerin yanı sıra dizgin, ahır çulu, planket, bandaj imalatı da yapan Kuzucuoğlu, ürünlerinde hakiki dana derisi kullandıklarını söyledi. Ürettikleri eyerlerin İngiliz ve Arap taylarına uygun olduğunu, geçen ay numune olarak Dubai'ye gönderdikleri 2 ayrı eyerin beğenildiğini belirten Kuzucuoğlu, ilk etapta, tanesi 120 dolar olan eyerlerden 100 adet sipariş aldıklarını söyledi. Dubai'ye ihracata başlamalarının hikayesini de anlatan Kuzucuoğlu, "Dubai'de çalışan bir arkadaşımın yarış atları var. Patronuna benim yarış atları için eyer ürettiğimi anlatmış. O da numune istemiş. Gönderdik, beğenildi. 3 kilo 500 gram ağırlığındaki eyerlerimiz için ilk sirapişimizi aldık, İlk etapta istenen 100 eyeri, en kısa zamanda üretip, Dubai'ye göndereceğiz. Zamanla ihraç ettiğimiz eyer sayısının artacağına inanıyorum" dedi.