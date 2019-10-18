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Ürettiği makarnayı Tayvan'a ihraç edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde 5 yıl önce KOSGEB’den aldığı kredi ile endemik otlarla makarna üreten girişimci Serap Karakaş, gelen taleplere yetişemiyor.

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Manyas ilçesinde 5 yıl önce KOSGEB’den aldığı kredi ile endemik otlarla makarna üreten girişimci Serap Karakaş, gelen taleplere yetişemiyor. Karakaş'ın evinin bahçesinde ürettiği makarnaya, Tayvan'dan talip olan bir firma, 4 ton makarna siparişi verdi.

Manyas ilçesi Kulak Mahallesi'nde 5 yıl önce KOSGEB'den aldığı 10 bin liralık krediyle küçük çapta başladığı endemik otlarla makarna imalatında bugün taleplere yetişemeyen Serap Karakaş, ürün çeşidi yelpazesini genişletiyor. Serap Karakaş son olarak yosun, zerdeçal ve üzüm çekirdeğini ilgili kişiler ve gıda danışmanlarıyla istişare ederek makarnalarına kattığını söyledi. Hedefinin yurt dışına ihracat yapmak olduğunu belirten Serap Karakaş, Tayvanlı bir firmanın yetkilileriyle görüştüklerini kendilerinden ürün istendiğini dile getirerek, "İlk etapta 4 ton istendi. İnşallah bu bir başlangıç olur, devamında diğer ülkelerden de talepler gelir, bunun onurunu yaşarız. Şu anda çok heyecanlıyız" dedi.

KİŞİYE ÖZEL MAKARNA

Ürettikleri makarnaların Türkiye’deki en önemli alışveriş merkezlerinin organik üretim raflarında yer bulduğunu ve neredeyse taleplere cevap vermekte zorlandığını aktaran Karakaş, "Kişiye özel makarna üretimi de yapıyoruz. Isırgan otu, kırmızı pancar, bal kabağı, kapya biber, domates ve dut yaprağını bakliyat unlarıyla buluşturarak ürettiğimiz makarnalar aşırı talep görüyor. Kendi tarlamızda ve bahçemizde yetiştirdiğimiz endemik bitkileri, yine bir kısmını yetiştirdiğimiz, bir kısmını ise dışarıdan temin ettiğimiz bakliyatları kendi makinelerimizde un haline getiriyoruz. Yumurtaları da evimizin bahçesinde yetiştiğimiz tavuklardan sağlıyoruz" diye konuştu.

VETEJETERYANLAR İÇİN YUMURTASIZ MAKARNA

Karakaş, son zamanlarda özellikle bebekli annelerin organik olması nedeniyle çorbalarına rağbet gösterdiğini ifade ederek, günlük üretiminin 250- 300 kilo civarında olduğunu dile getirdi. Talep geldiği takdirde üretim kapasitelerini iki katına çıkarabileceklerini vurgulayan Serap Karakaş, "Yedikten iki saat sonra acıktıran değil, fonksiyonel, vücut için faydalı, her şeyi içinde barındıran makarna yapıyoruz. Kıymetli sebzeleri makarnalarımızda kullanıyoruz. Bakliyatı hiç kimyasal kullanmadan, kendi makinemizde öğütüyoruz. Elde ettiğimiz unun içine balkabağını katıyor, ona bir rayiha vererek şahane bir bakliyat makarnası yapıyoruz. Kırmızı mercimeği alıyoruz, kendi domates püremizi katıyor, içine bol yumurta koyuyoruz. Vejeteryanlar için yumurtasız yapıyoruz, ete eşdeğer yeşil mercimek unu ile makarna yapıyoruz. Bu şekilde 50’ye yakın makarna ve çorba üretiyoruz, bebek yaş guruplarına kadar, spor yapanlara, yaşlılara göre üretimler yapıyoruz" dedi.

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