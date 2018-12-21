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Ürettiği tabancalar için teknik servis ağı kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 17:38 | Son Güncelleme

TİSAŞ Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar: - "9 milimetre tabancada MP5 mermisini deneyebilen bir milletiz ama hiç kimse tabancası arızalanınca kendisini eleştirmeden 'Bu şirketin hatasıdır' diyor" - "Bu ve benzeri şeylerle çok fazla zaman, emek ve para kaybediyoruz. O yüzden bunu biz yerinde daha kısa ve daha tanıdık isimlerle hızlandırmak istedik"

Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ) 16 şehirde açtığı teknik servis ağı ile tabancalara yerinde onarım hizmeti başlattı.

TİSAŞ Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar, Arsin Organize Sanayi Bölgesindeki TİSAŞ fabrikasında düzenlediği basın toplantısında, sektörde ilk yetkili teknik servis ağını kuran şirket olduklarını, bu durumun rakiplerince de hayranlık ve beğeniyle karşılandığını söyledi.

Onarım ya da bakım gerektiren tabancaların, fabrikaya gönderilmesinin kargo ile mümkün olmadığına işaret eden Bekar, şöyle dedi:

"Diyarbakır'da bireysel olarak bizim tabancamızı alan bir kullanıcımız, üretim ya da kullanıcı hatasıyla ilgili bir sıkıntı olduğunda tabancasını alarak izin belgeleriyle beraber fabrikaya getirmesi gerekiyordu. Yaklaşık 2 yıl önce Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden tüm üretici firmalar olarak resmi bir tebligat aldık. Kargolarda silah taşıma yasağının olacağı ve böyle bir yola başvurulması durumunda ağır yaptırımların her iki tarafı da bağlayacağına dair tebligat aldık."

Bekar, bu gelişmenin ardından Türkiye genelinde yetkili teknik servis ağı kurma çalışması başlattıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu sefer biz insanları buraya kadar yormak yerine insanların ayağına gidelim dedik ve belirlediğimiz illere ziyaret yaptık. Her ilde güvenilir, referansları geniş, tecrübesi en az 5 yıl ve üzeri emniyet birimleri tarafından da güvenlik araştırmaları yapılmış en maharetli ustalarla gittik ve tanıştık. Bu yaklaşık 4 ayımızı aldı. Her bir teknik servis adayımızla prensipleri görüştük ve anlaştık. Maalesef sektör biraz kirletilmiş ve gayriyasal işlere açık. O yüzden çok seçici ve titiz davrandık. Sonrasında bu arkadaşlarımızı bir eğitimden geçirdik. Aktif olarak illerinde silahımızı kullanan insanlara hizmet vermeye başladılar. Bu sayede sektörde inanılmaz bir farkındalık yaratmış olduk."

Silah kullanıcılarının teknik servis hizmetini memnuniyetle karşıladığını dile getiren Bekar, "16 ilde teknik servis ağımızı kurmuş bulunuyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da daha yoğun bir teknik servis ağımız oldu. Bunun nedeni de yıllık satışımızın yüzde 65'i Doğu ve Güneydoğu'daki asker, emniyet mensupları ve sivil kullanıcılarımız olduğu için. Orada farklı çeşit ve sayıda kullanımda olan tabanca stokumuz bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tabancada MP5 mermisini deneyebilen bir milletiz"

Türkiye'de halen tabanca bakımı ve kullanımı konusunda bilgi eksikliklerinin olduğunu vurgulayan Bekar, şirket olarak hazırladıkları videolarla insanları bilgilendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Teknik servislere gelen arızalı tabancalarda genellikle kullanıcı hatası tespit edildiğini ifade eden Bekar, şunları kaydetti:

"Tabanca bizde bir kültür ama maalesef halen daha bırakın tabancayı doğru kullanmayı tabanca temizliğini dahi doğru bilmiyoruz. Tabancayı yağa bulayıp temizlediğimizi zannediyoruz. Bu tam tersi tabancayı daha kötü bir hale getiriyor. Bu daha yoğun bir barut ve kurum tabakası oluşturuyor. İnsanlar tabancayı çok iyi temizlediklerini zannediyorlar. İşin daha ilk aşamasında bir bilgi eksikliği var. Sonrasında tabancanın muhafazasından tutun da kullanılan mühimmat farklılığına kadar nedenler gelebiliyor. 9 milimetre tabancada MP5 mermisini deneyebilen bir milletiz ama hiç kimse kendisini eleştirmeden bu şirketin hatasıdır diyor. Bu ve benzeri şeylerle çok fazla zaman, emek ve para kaybediyoruz. O yüzden bunu biz yerinde, daha kısa ve daha tanıdık isimlerle hızlandırmak istedik."

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servis TİSAŞ TİSAŞ Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar

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