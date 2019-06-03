Ürettiği utlar yurt dışında da rağbet görüyor

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'de yaşayan 55 yaşındaki ut zanaatkarı Burhan Çeşni'nin elinden çıkan çalgılar, müzik sanatına gönül verenler tarafından tüm dünyada satın alınıyor. Askerlik vazifesini bitirdikten sonra 1984 yılında gazetede gördüğü iş ilanı üzerine ut yapımına başlayan Burhan Çeşni, 1989'da gelen teklif üzerine Kuveyt'e gitti. Özellikle Arap udu yapımında ustalaşarak kendine isim ve yer edindikten sonra 2001'de Türkiye'ye dönen Çeşni, zanaatını 18 yıldır Derince ilçesinde açtığı 40 metrekarelik atölyede sürdürüyor. Yılda ortalama 60 el yapımı ut imal eden ünlü zanaatkar, kendi el emeğiyle ortaya çıkardığı bu çalgıları Avustralya'dan Kanada'ya, İsveç'ten Danimarka'ya kadar dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Fiyatı bin 500 dolardan başlayıp 3 bin dolara kadar çıkan ut siparişlerini karşılamakta güçlük çeken Çeşni, yetiştirecek eleman bulamamaktan yakınıyor. - "Takriben 220 işçiliği var" Burhan Çeşni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ut yapımının zor ve incelik isteyen bir iş olduğuna işaret ederek, çalgının tekne, göğüs, sap, burguluk ve teller olmak üzere beş ana parçadan oluştuğunu anlattı.

Udun her parçasının önemli olduğunu vurgulayan Çeşni, "Takriben 220 işçiliği var, 230 da parçadan oluşuyor. Hepsini iyi yapmak lazım. Profesyonel bir ut çıkarabilmek için bütün parçalarını dört dörtlük yapmak lazım." diye konuştu. - "Kalas olarak geliyor, ut olarak çıkıyor" Bir udun yapımının 20 gün sürdüğünü fakat zamandan kazanmak için aynı anda 15-20'sinin yapımına aynı anda başladığını anlatan Çeşni, şöyle devam etti: "Mesela bugün yaptığım bir göğsü yapıştırmak için ertesi günü beklemem gerekiyor. Bir tane de yapıştırsam, 10 tane de yapıştırsam ertesi günü beklemem lazım. O yüzden aynı anda ne kadar fazla ut yaparsam o kadar zamandan kazanıyorum. Hiçbir detaydan kaçmıyorum, bütün udlara aynı işçiliği veriyorum. 3-3,5 ayda 20 udu bitirmiş oluyorum. Yılda ortalama 60 ut üretiyorum, bunun 40'tan fazlası yurt dışına gidiyor. A'dan Z'ye el emeği, benim elimden çıkıyor. Yani kalas olarak geliyor, ut olarak çıkıyor. A'dan Z'ye her şeyini ben yapıyorum. En ufak işçiliğini bile ben yapıyorum."