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Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 09:09 | Son Güncelleme

Bıçağı ile ünlü Trabzon’un Sürmene ilçesinde bıçak üreticilerinin ürettiği bıçağın kalitesi ve keskinliği bıçakla traş yapılarak test ediliyor.Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaklaşık 130’dan fazla modeli bulunan Sürmene bıçağı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi büyük ilgi görüyor.

Bıçağı ile ünlü Trabzon’un Sürmene ilçesinde bıçak üreticilerinin ürettiği bıçağın kalitesi ve keskinliği bıçakla traş yapılarak test ediliyor.
Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaklaşık 130’dan fazla modeli bulunan Sürmene bıçağı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi büyük ilgi görüyor. “Kurbanımızı keseceksek mutlaka Sürmene bıçağıyla kesmemiz lazım" diyen Sürmene bıçağı üreticisi Atakan Berk "Bıçağımız çok kalitelidir. Sadece kurban için değil mutfakta olmazsa olmazıdır. Mutfakta bıçak yoksa yemek olmaz. Düğünlerde bile takı yerine Sürmene bıçağı veren var. Altın yerine 4’lü Sürmene mutfak seti veriyorlar. Sürmene bıçağını en son bir arkadaş aradı sakal tıraşında kullandı. Bazen arıyorlar makas bozuldu bıçak getir diyorlar” dedi.
Sürmene bıçağı ile tıraş olan İsmail Kılıç ise “Hayatımda hiçbir zaman Sürmene bıçağı ile tıraş olacağımı ummuyordum. Ustura ile tıraş olduğumda canım bazen yanabiliyordu ama şuanda beni bununla tıraş ettiği için hiçbir şey hissetmedim. Hiç korkmadım” şeklinde konuştu.
Sürmene ilçesinde kuaför dükkanı işleten Emrah Demir de “Usturamızın kesmediği yerlerde Sürmene bıçağını kullanıyoruz. Kaliteli çeliklerden yapıldığı için güzel kesiyor. Sürmene bıçağı ile birlikte tıraş yapılabildiğini herkese gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor

Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor

Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor

Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor

Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor

Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor

Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor

Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor

Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor

Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor

Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor

Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor

Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor
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