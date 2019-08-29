Kayseri'nin Türkiye'deki önemli 5 gen merkezi arasında bulunduğunu ve yerel tohumlara sahip olduğunu vurgulayan Bekyürek, şunları kaydetti:

"Bu tohumlarla üreticilerin üretim yapmasını sağladık. Bu pazarın büyümesi ve çeşitlendirilmesini kendimize ait değerlerle bu noktaya getirdik. Bu pazar 2013 yılında Kocasinan Belediyesi desteğiyle kuruldu. Bu pazarda hiçbir aracı olmadan direkt üreticiden tüketiciye bu ürünlerin satışı yapılmakta. Bir diğer amacımız da aile çiftçisini güçlendirmek, ailelerin birlikte ürettikleri ürünlerini satmasını sağlamak. Böylece kadının sosyolojik olarak bir tık daha öne geçmesini, toplumun içerisine karışmasını ve buraya alışverişe gelen tüketici annelerle iletişim kurmalarını önemsedik. Bugün her tezgahta üreticinin annesi, kızı ya da bir kadın satıcımız var. Biz aile çiftçiliğini ön plana çıkartarak kırsalda yaşayan insanların ekonomik seviyelerini yükseltmek, yaşadıkları yerde mutlu olmalarını sağlamak ve sürdürülebilir bir yaşam idame etmelerini istiyoruz."