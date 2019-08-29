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Ürettikleri organik ürünleri "aracısız" satıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:47 | Son Güncelleme

Kayseri'de, "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında kurulan ekolojik pazarda satılan organik domates, biber, patlıcan, karpuz gibi gibi ürünler, ailelerin geçim kapısı oldu - Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek: - "Bu pazarda hiçbir aracı olmadan direkt üreticiden tüketiciye bu ürünlerin satışı yapılmakta. Bir diğer amacımız da aile çiftçisini güçlendirmek, ailelerin birlikte ürettikleri ürünlerini satmasını sağlamak"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de, "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında kurulan ekolojik pazarda satılan organik domates, biber, patlıcan, karpuz gibi gibi ürünler, ailelerin geçim kapısı oldu.

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği tarafından 2013 yılında başlatılan projeyle ailelerin ekonomik refah seviyelerini artırmak için organik tarım teknikleri öğretilip, üretilen organik ürünlerin aracısız tüketiciyle buluşturulması hedeflendi.

Yapılan çalışma kapsamında Kayseri'de 10 ilçede yaklaşık 80 çiftçi organik ürünleri tüketiciyle buluşturarak, ev ekonomilerine katkı sağlarken, kadın üreticilerin de sosyalleşmesine ortam hazırlanıyor.

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek, AA muhabirine, organik tarımın Kayseri'de yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili 2012 yılından beri proje yürüttüklerini söyledi.

Bekyürek, proje kapsamında dernek olarak aile çiftçiliği üreticilerini organik tarımın içerisine alarak, organik tarım tekniklerini öğretip üretim yapmalarını sağladıklarını ifade etti.

Kayseri'nin Türkiye'deki önemli 5 gen merkezi arasında bulunduğunu ve yerel tohumlara sahip olduğunu vurgulayan Bekyürek, şunları kaydetti:

"Bu tohumlarla üreticilerin üretim yapmasını sağladık. Bu pazarın büyümesi ve çeşitlendirilmesini kendimize ait değerlerle bu noktaya getirdik. Bu pazar 2013 yılında Kocasinan Belediyesi desteğiyle kuruldu. Bu pazarda hiçbir aracı olmadan direkt üreticiden tüketiciye bu ürünlerin satışı yapılmakta. Bir diğer amacımız da aile çiftçisini güçlendirmek, ailelerin birlikte ürettikleri ürünlerini satmasını sağlamak. Böylece kadının sosyolojik olarak bir tık daha öne geçmesini, toplumun içerisine karışmasını ve buraya alışverişe gelen tüketici annelerle iletişim kurmalarını önemsedik. Bugün her tezgahta üreticinin annesi, kızı ya da bir kadın satıcımız var. Biz aile çiftçiliğini ön plana çıkartarak kırsalda yaşayan insanların ekonomik seviyelerini yükseltmek, yaşadıkları yerde mutlu olmalarını sağlamak ve sürdürülebilir bir yaşam idame etmelerini istiyoruz."

Kayseri'de 10 ilçede 80 üreticiyle üretim yapıldığını aktaran Bektürek, "Bu pazarda 46 aile satış yapıyor. İlçelerden getirdikleri ürünleri tüketiciyle buluşturuyorlar. Yazlık sebze meyve üretiliyor. Dışarıdan bir ürünün bu pazarda satılmasını onaylamıyoruz. Kayseri'nin yerli tohumuyla ürettiğiyle ürünler getiriliyor." diye konuştu.

Dernek kurulduğunda 10-15 kişiyle işe başladıklarını aktaran Bekyürek, hedefleri doğrultusunda hareket edip şu anda başarılı bir noktaya ulaştıklarını vurguladı.

Çiftçi Şükran Başdoğan da ürünlerini Yeşilyurt Mahallesinde yetiştirdiğini belirterek, "İnsanların sağlıklı yaşamalarına imkan tanıyoruz. Geleceğimizi garanti altına aldığımızı düşünüyorum. Bir anne olarak vicdanım çok rahat. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan son derece doğal ürünler üretiyorum." dedi.

Ağırnas Mahallesinden Nefiye Mastar ise aile bütçesine katkı sağladığını ve sosyalleştiğini, müşterilerinin de ürünlerini güvenerek aldığını kaydetti.

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KAÇEM kadın çiftçi Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Yeşi Kayseri organik ürünler

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