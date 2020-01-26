HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ureykat: "İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmesi Oslo'dan çekilmesi anlamına gelir"

Ureykat: "İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmesi Oslo'dan çekilmesi anlamına gelir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 22:51 | Son Güncelleme

Ureykat: "İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmesi Oslo'dan çekilmesi anlamına gelir"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail'in, Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmesinin Oslo Anlaşması'ndan çekilmesi anlamına geleceğini belirtti.

Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin topraklarını İsrail'e ilhak etmeye karar verirse bu, İsrail'in Oslo'dan ve imzalanan tüm anlaşmalardan çekilmesi anlamına gelir. Bu da iki devletli çözüm ilkesini baltalama girişimidir." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin, Yüzyılın Anlaşması planının yürürlüğe konulması için ortamı hazırlamaya çalıştığını kaydeden Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakının lideri Benny Gantz'ın kendi aralarında barış yaparak Apartheid sistemini (ırk ayrımı) dayatmaya, yerleşim birimlerini meşrulaştırmaya ve Filistin topraklarını ilhak etmeye çalıştıklarını vurguladı.

21 Ocak Salı günü Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ne giden Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, 2 Mart'taki seçimleri kazanması halinde Filistin toprağı olan bölgeyi "İsrail'e ilhak edeceğini" söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 17 Eylül 2019'da yapılan seçimler öncesi Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını vadetmişti.

İsrail ile FKÖ arasında 13 Eylül 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması, iki devletli çözüm temelinde daimi barış sağlanıncaya kadar Filistinliler için Gazze ve Batı Şeria'da özerk bir bölge kurulmasını öngörüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ’da araştırma yaptıYerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ’da araştırma yaptı
Tavas’tan , Elazığ’a 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderildiTavas’tan , Elazığ’a 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi
Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Saib Ureykat

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu, Elazığ'da yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Deprem bölgesinde son durum! Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Güleda Cankel'in öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Güleda'nın öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları anlattı: Babası bir kahramandı

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

Prof. Dr. Cenk Yaltırak: İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD: Elazığ'da 826 artçı deprem meydana geldi

AFAD: Elazığ'da 826 artçı deprem meydana geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.