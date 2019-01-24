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Ureykat'tan kanser hastası Filistinli tutuklunun serbest bırakılması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 02:46 | Son Güncelleme

Ureykat'tan kanser hastası Filistinli tutuklunun serbest bırakılması çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat, İsrail hapishanesinde tutulan kanser hastası Filistinli bir tutuklunun serbest bırakılması için İsrail'e uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, 2002 yılından bu yana hapiste olan ve hakkında 3 müebbet ve 30 yıl hapis cezası bulunan kanser hastası Sami Ebu Diyak'ın (35) hayatından İsrail makamlarını sorumlu tuttu.

Ureykat, Ebu Diyak'ın sağlık durumuyla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bazı ülkelerin dışişleri bakanlarına yazı gönderdi.

Ebu Diyak'ın derhal serbest bırakılması için İsrail'e uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunan Ureykat, İsrail hapishanelerindeki tutuklulara yönelik ihmallere son verilmesi ve İsrail'in uluslararası kanunlarla güvence altına alınan tutuklu haklarını ihlal etmesinden ötürü hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

FKÖ'ye bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Ebu Diyak'ın her an hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Cenin sakinlerinden olan Ebu Diyak, 2015 yılında geçirdiği bir operasyonun sonucunda böbrek ve akciğer yetmezliğine yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Başmüzakerecisi Ureykat Ebu Diyak israil

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