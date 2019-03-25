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'Urfalı İbo' lakaplı İ.Y. ve 3 kişi uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 12:18 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 'Urfalı İbo' lakabıyla tanınan İ.Y.

'Urfalı İbo' lakaplı İ.Y. ve 3 kişi uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 'Urfalı İbo' lakabıyla tanınan İ.Y. (32) ve 3 kişi yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında, 'Urfalı İbo' lakabıyla tanınan İ.Y. (32) ve arkadaşları Ö.H. (22), S.K.Y. (23) ve E.G. (33) yakalandı. 4 kişinin üst, ev ve araç aramalarında 21 paket halinde 47,5 gram eroin, 1 hassas terazi ele geçirildi. 4 kişi ise uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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