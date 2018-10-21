Urfa'nın son kürkçüleri zamana direniyor

ŞANILURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Tarihi 12 bin yıla dayanan Şanlıurfa'da geçmişte kışın erkeklerin soğuktan korunmak için tercih ettiği özel bir giysi olan "farva"ların son ustaları, mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Yaklaşık 30-35 yıl öncesine kadar 200'ü aşkın farva ustasının bulunduğu kentte bugün yöreye özgü bu giysi türünü yapan son 2 usta, asırlık mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyor.

Önceleri Şanlıurfa ve bölgedeki talepler dışında Suriye, Lübnan, Irak, İran ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerinden de alıcı bulan ustalar, artık sadece siparişle farva yapıyor.

Irak, İran, Suriye gibi ülkelerde de tercih edilen ve “farva" adı verilen kürklerin fiyatları kalitelerine göre bin ve 5 bin lira arasında alıcı buluyor.

Tarihi Kürkçü Hanı'nda mesleğini sürdürmeye çalışan 57 yaşındaki farva ustası İmam Karadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzuların tüylü derilerinden yapılan yakasız ve cepsiz yapılan, dış kısmı ''şakaf'' adındaki özel kumaşla kaplanan bol bir giysi olan farvanın, kış aylarında genellikle yaşlılar tarafından tercih edildiğini söyledi.