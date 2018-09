Urfa'nın tarihi sokakları yeni yüzüyle turizme katkı sunacak

- "Turist sayısı bu sayede artıyor"

Her yıl bu kapsamdaki 7-10 sokağı restore etmeyi amaçladıklarını ve bunun turizme önemli katkı sunacağına inandığını dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu yıl şimdiye kadar 7 sokağı geride bıraktık önümüzde daha 4 ay var hedef 10 sokağı restore etmek. Her yıl hedefimiz 7-10 sokakta bu projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sadece sokakla kalmıyor, biz 10 sokağın restorasyonunu yapıp iyileştireceğiz, güzelleştireceğiz aynı zaman o bölgedeki her yıl 4 tarihi evi muhakkak restore edip ayağa kaldıracağız. O bölgedeki tarihi hanları, köprüleri, türbeleri, camileri aynı şekilde düzenleyeceğiz. Bu güzel mekanlar Şanlıurfa'ya turizm anlamında da önemli katkı sunacak, çünkü turistler tarihi yerleri görmek ve buradaki atmosferi yaşamak için geliyor. Bu sokaklarda geçmişe yolculuk yapmak istiyor. Şanlıurfa huzur dolu bir şehir, dolayısıyla biz bu yapıları ayağa kaldırdığımızda her gün turist sayımız artıyor. Şanlıurfa bu anlamda çok zengin."

Çiftçi, çalışmaların içeriğine ilişkin, "Yapıların sıvalanması, cephelerin düzenlenmesi, dökük olan yerlerin Urfa taşıyla tekrar restore edilip tamamlanması yine iş yerleri var onların düzenlenmesi. Aynı şekilde görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Tabelalar standart hale getiriliyor, sokaklarda çöken yerler güçlendiriliyor. Tarihi yapılar röle ve restorasyonu yapılarak tamamıyla eski mimariye uygun bir şekilde sokaklarımız yaşanabilecek hale geliyor." dedi.

Bıçakçı Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Bayram, çalışmalara başlanılmadan önce sokakların çok kötü durumda olduğunu söyleyerek, "Mahallemiz artık çok daha güzel hale geldi. Restorasyondan sonra yabancı turistler gelmeye başladı, Her gün çok sayıda insan buralardan geçerek Balıklıgöl'e iniyor. Sokakların canlanması bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.