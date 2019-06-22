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Urfa'ya "Şanlı" unvanı verilişinin 35. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 15:26 | Son Güncelleme

TBMM tarafından Urfa'ya "Şanlı"' unvanı verilişinin yıl dönümü törenle kutlandı

Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen kahramanlıktan dolayı Urfa'ya TBMM tarafından "Şanlı" unvanı verilişinin 35. yıl dönümü törenle kutlandı.

Vali Abdullah Erin, Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Urfalıların Kurtuluş Savaşı'nda işgale karşı gösterdikleri kahramanlıklar dolayısıyla kente, TBMM tarafından 12 Haziran 1984 tarihinde "Şanlı" unvanının verildiğini hatırlattı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erin, birlik ve beraberlik içerisinde aynı kararlılıkla kenti daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

Törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve ilgililer katıldı.

- Teklif, 12 Haziran 1984'te kanunlaştı

Urfa milletvekili Osman Doğan ve 17 arkadaşı, Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen kahramanlıktan dolayı Urfa'nın adının ''Şanlıurfa'' olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Teklif, 12 Haziran 1984'te kabul edilerek kanunlaştı. Urfa ilinin adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesi hakkındaki 3020 sayılı kanun, ''22 Haziran 1984 tarih 18439 sayılı Resmi Gazete''de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği destansı mücadeleyle büyük kahramanlık gösteren kente, 7 Nisan 2016'da da TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle İstiklal Madalyası verildi.

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Abdullah Erin Şanlıurfa tören

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