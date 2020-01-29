Urfa’ya yardım köprüsü

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi’nin sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü olan “Bir Adım da Sen At Kulübü” yardım organizasyonlarına devam ediyor.

Kulübün öğretmen ve öğrencileri, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinin Büyük Taşlıca Köyünde bulunan Büyük Taşlıca İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulu için kırtasiye, ısıtıcı, temizlik malzemesi ve diğer ihtiyaç malzemeleri için yardım topladı. Elde edilen maddi gelir, Büyük Taşlıca İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulu yetkililerine ulaştırıldı. Yapılan yardımla okulun ihtiyaçlarını karşılayan okul yetkilileri sosyal medya üzerinden İhlas Koleji’ne teşekkür etti.

Tüm idarecilere teşekkür ettiler

Büyük Taşlıca İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulu tarafından yapılan açıklamada, “Okul Aile Birliğimiz tarafından yürütülen Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında odak noktamızın yardımlaşma ve dayanışma olduğu faaliyetimizde bağışlarıyla okulumuzun birtakım ihtiyaçlarını karşılayan İhlas Eğitim Kurumları Özel Marmara Evleri İhlas Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerine, öğretmenlerine ve başta Okul Müdürü Sayın Hakkı Okur olmak üzere tüm idarecilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.