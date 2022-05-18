Urfi Çetinkaya’nın kardeşi Aydın Çetinkaya kimdir? Aydın Çetinkaya yakalandı mı? Bakan Soylu açıkladı!

Urfi Çetinkaya’nın kardeşi Aydın Çetinkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı son dakika açıklaması sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar olayın detaylarını öğrenmek için arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Urfi Çetinkaya’nın kardeşi Aydın Çetinkaya kimdir? Aydın Çetinkaya yakalandı mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklama ve ayrıntılar haberimizde...

URFİ ÇETİNKAYA'NIN KARDEŞİ AYDIN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Uyuşturucu baronu olarak tanınan Urfi Çetinkaya’nın kardeşi Aydın Çetinkaya İstanbul ve Edirne’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

774 parça kapsül halinde 4 kilo 862 gram esrarı kadın kuryelere yutturarak Türkiye’ye getiren şebekeden Aydın Çetinkaya'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

AYDIN ÇETİNKAYA YAKALANDI MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Bir baron daha içeride, gözaltında şu an. Epeydir peşindeydik. Urfi Çetinkaya’nın kardeşi şu anda gözaltında" ifadelerini kullandı.

Narkotik polisleri tarafından zehir tacirleri şebekesinin üyelerine ait İstanbul ve Edirne’de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda çete lideri Aydın Çetinkaya, yardımcısı ve oğlu Ceyhan Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Çete liderinin firari olarak aranan ve uyuşturucu baronu olarak tanınan Urfi Çetinkaya’nın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Çetinkaya’nın yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı belirtildi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken çete lideri Aydın Çetinkaya ve yardımcısı Ceyhan Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

URFİ ÇETİNKAYA KİMDİR?

Urfi Çetinkaya, 12 Eylül 1980 darbesinde "arananlar" listesinde yer alıyordu. Darbenin ardından tutuklanan Çetinkaya farklı yıllarda yasaklı maddelere yönelik operasyonlarda da adı anılan ilk isimlerden biri oldu.

