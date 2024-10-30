'Urgan' çıkışı sonrası Bahçeli'yle el sıkışması gündem olmuştu! Dervişoğlu'ndan çarpıcı yanıt: "Neresini sıkacaktım dedirtmeyin"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında siyaset gündemini değiştiren bir açıklamada bulunmuştu. Tüm Türkiye'nin konuştuğu açıklamada Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısında bulunmuştu. Birçok farklı kesimden büyük tepkiler toplayan bu çağrı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından da çok sert bir dille eleştirilmişti.

DERVİŞOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE ÇOK SERT TEPKİ GELMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu grup toplantısında yaptığı konuşmada Bahçeli ile ilgili olarak çok sert ifadeler kullanmıştı. Dervişoğlu'nun konuşmasının en dikkat çeken bölümü ise kürsüden ip attığı bölüm olmuştu. İYİ Parti lideri, "Öcalan’ı asamadınız ama bu milletin hayallerini astınız" diyerek kürsüden ip atmıştı.

BAHÇELİ URGANI ODASINA ASMIŞTI

MHP cephesinden bu duruma çok sert tepkiler gelirken, Bahçeli atılan urganı istemiş ve odasına İYİ Parti'nin gönderdiği poşetle asmıştı.

ANITKABİR'DE TOKALAŞMIŞLARDI

İkili arasında gerilimin ardından dikkat çeken bir olay yaşanmıştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle devlet erkanının Anıtkabir'e ziyaretinde Dervişoğlu ve Bahçeli tokalaşmıştı.

DERVİŞOĞLU'NA EL SIKIŞMA KONUSU SORULDU

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na Bahçeli'yle tokalaşması soruldu.

Dervişoğlu soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

"Ne speküle ediliyor anlayabilmiş değilim. Ben sayın Bahçeli ile her zaman el sıkışırım. Benim el sıkışmaya karşı bir tavrım yok. Ben bazı alanlarda el uzatma kavramı üzerinde yapılması icap eden tartışmalara işaret ettim.

"NERESİNİ SIKACAKTIM DEDİRTMEYİN"

Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit arasında da bu yaşanmıştı. Sayın Demirel bir Anıtkabir ziyaretinde Ecevit'in elini sıkınca gazeteciler de bunu ona sormuştu. O da cevaben 'Neresini sıkacaktım' diye cevap vermişti. Şimdi bana öyle cevap verdirmeyin."