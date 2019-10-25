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Urgancılık mesleğinin 'Ayşe Usta'sı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 10:35 | Son Güncelleme

TOKAT'ta yaşayan Ayşe Darende (46), Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş mesleklerinden olan urgancılığı devam ettirmeye çalışıyor.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta yaşayan Ayşe Darende (46), Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş mesleklerinden olan urgancılığı devam ettirmeye çalışıyor. Tarihi Taşhan Çarşısı'ndaki dükkanda üretilen urganlar, Türkiye'nin 60 iline gönderiliyor.
Tokat'ta yaşayan, 2 çocuk annesi Ayşe Darende, evlendikten hemen sonra 23 yıllık eşi Cemil Darende'nin mesleği urgancılığa merak sardı. Bir süre sonra evinde, hayvanlarda kullanılan yular ile tasma yapmaya başlayan Darende, ardından eşi ile birlikte aynı dükkanda işe başladı. Kentte bu meslekle uğraşan tek kadın olan Darende, iş yerinde at, eşek, inek yuları ile köpek tasması üretiyor. Darende'nin ürettiği ürünleri ise eşi, Türkiye'nin 60 iline pazarlıyor.
Urgancılığı 23 yıldır devam ettirdiğini söyleyen Ayşe Darende, "Önceden evde yapıyordum. 12 yıldır ise aktif olarak dükkanda bu işi yapıyorum. Urgan kendirden yapılan bir iptir. Ama kendir Türkiye'de olmadığı için yerine alternatif ürünler ile devam ettiriyoruz. Önceleri kendir varken ipi de kendimiz yapıyorduk. Daha sonra hayvan yularlarını, başlıklarını yapıyorduk. Ama kendir olmadığı için şimdi naylon iplerden yapıyoruz. Kendimize alternatif buluyoruz. Yaptığımız ürünleri Türkiye genelinde pazarlıyoruz. Ben yapıyorum, eşim ise pazarlıyor. Yular çeşitlerinin hepsini yapıyorum" diye konuştu.
'BİZİMLE BİRLİKTE BU MESLEK BİTECEK'
İşçi bulmakta zorluk çektiklerini belirten Ayşe Darende, "Bu işi yapmak isteyen kimse bulamıyoruz, çırak olayı da hiç yok. Urgancılık mesleği aile olarak yapılan bir meslek. Evinin dışında insanlar gelmediği zamanlar çok zor yapılan bir iş, kolay bir meslek değil. Eskiden urgan atölyeleri vardı; ama şimdi yok. Şu anda bir atölye açmak için altyapısını hazırladım. Urgancılık mesleği şu anda Türkiye'de bitmiş durumda, yani çok yapan kişi yok. Kendiri yapan da yok. Ben kendir atölyesini kurmaya çalışıyorum. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek, tamamen bitmiş bir meslek. Eğer ben bir çırak yetiştiremezsem birkaç kişiye ben bu işi öğretemezsem sürdürecek kimse kalmayacak. Bizimle birlikte bu meslek de bitecek" dedi.
Urgancılığı çocukken öğrendiğini söyleyen Cemil Darende ise "Bu mesleği dedelerimden, amcalarımdan öğrendim. Halen bu mesleği yapmaktayım. Şu anda kendi çabalarımızla bu işi sürdürüyoruz. Baş rollerde eşim oynuyor. Biz normalde bir çuval ip yapardık. Sabaha kadar onu da mal pazarlarında satardık. Eşim, işin başına geçtikten sonra ufkumuz açıldı. Türkiye genelinde toptan satışa başladık" diye konuştu.

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