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Ürgüp'te 'Bağ Bozumu' festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 22:18 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde 48'inci Uluslararası Bağ Bozumu festivali düzenlendi.

Ürgüp'te 'Bağ Bozumu' festivali

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde 48'inci Uluslararası Bağ Bozumu festivali düzenlendi.
Ürgüp Belediyesi tarafından bağcılığın ve üzümcülüğün geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla bu yıl 48'incisi düzenlenen Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu festivaline Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İlçe Kaymakam Vekili Hasan Erkal, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ve yabancı turistler katıldı. İlçe Kaymakam Vekili Hasan Erkal, Ürgüp'ün doğal, tarihi ve kültürel diğerleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Erkal, düzenlenen festivalin bölge bağcılığının gelişimine de katkı sağladığı gibi turizmden elde edilen gelirlerin daha üst noktalara ulaşmasına katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise yöresel, coğrafya, kültürel ve sanatsal zenginlikleri ile halkla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Aktürk, festival süresince 5 bin yıllık bir geçmişe sahip Ürgüp bağcılığının böylesine zengin birikimini festivale katılan yerli ve yabancı turistlere aktarma amacında olduklarını vurguladı. Festival etkinlikleri kapsamında üzüm çiğneme ve üzüm yeme yarışması da yapıldı. Şölen alanında gerçekleştirilen üzüm çiğneme yarışmasında Furkan Yüce birinciliği elde ederken, ikinciliği Çinli Bayon Dingyu Qine ve üçüncülüğü de Çinli turist Wang Kun elde etti. Tabakta 1 kilogram üzümü en kısa süre içerisinde yeme yarışmasında da birinciliği Mehmet Sofularlı kazanırken, ikinciliği İlhan Çelik ve üçüncülüğü de Ali Kaan Avşar elde etti. Her iki yarışmanın birincilerine çeyrek altın hediye edildi.

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Ürgüp'te 'Bağ Bozumu' festivaliÜrgüp'te 'Bağ Bozumu' festivaliÜrgüp'te 'Bağ Bozumu' festivaliÜrgüp'te 'Bağ Bozumu' festivali

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