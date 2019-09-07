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Ürgüp’te Bağ Bozumu Festivali devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 18:05 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bu yıl 48.

Ürgüp’te Bağ Bozumu Festivali devam ediyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bu yıl 48. düzenlenen Uluslararası Bağ Bozum Festivali kapsamında Ulaşlı köyünde bağbozumu etkinliği düzenlendi.
Ulaşlı Köyü Muhtarı Halil İbrahim Gürbüz’e ait olan bağa festival alanından traktör ve araçlarla 7’den 70’e çok sayıda yerli ve yabancı turist gelerek bağ bozumu yapıldı. Bağ bozumu öncesinde görevlilerce vatandaşlara bağ makası, şapka, poşet ve üzüm sepeti dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu bağ bozumu etkinliğinde yaklaşık 2 ton üzüm 1 saat gibi bir sürede toplandı. Ulaşlı Köyü Muhtarı ve Bağ sahibi olan Halil İbrahim Gürbüz, “Çok güzel bir duygu gördüğünüz gibi herkes Türkiye’nin her yerinden hatta yabancı ülkelerden insanlar geldi, bağımda bağ bozumu yapıyorlar. Bağda 280 çubuk var yaklaşık olarak buradan 2 ila 3 ton arasında üzüm çıkar. Farklı türlerde dimrit var, parmak üzümü var, gül üzümü ve çavuş üzümü türleri var. Bu sene bu bağımı festival bağı yaptık ve insanlar güzelce üzümleri kesiyorlar” dedi.
Aksaray’da bağ bozumu için Ürgüp’e gelen Bülent Kılıç isimli vatandaş, “Festivale genellikle geliyoruz ve çok güzel buluyoruz hoş bir etkinlik. İlk defa bağ bozumuna katıldık. Çok güzel çok iyi çocuklar içinde değişik bir etkinlik oluyor” dedi.
İstanbul’dan bağ bozumu için Ürgüp’e gelen Umut isimli vatandaş ise, “Araştırdım zaten Kapadokya’yı merak ediyordum buraya bağ bozumu festivaline geldim. İnanılmaz bir ortam var her şey çok güzel çok organik çok keyifli. İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum bu tarz aktivitelerin tamamıyla takipçisi olacağım” dedi.

Ürgüp’te Bağ Bozumu Festivali devam ediyor

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