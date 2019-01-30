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Ürgüp’te belde ve köy okulları ile taşımalı eğitim tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 11:18 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı belde ve köy okullarının yanı sıra taşımalı eğitim 10 Ocak Perşembe günü tatil dildi.Ürgüp Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 10/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süre ile ara verme kararı alınmıştır.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı belde ve köy okullarının yanı sıra taşımalı eğitim 10 Ocak Perşembe günü tatil dildi.

Ürgüp Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 10/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süre ile ara verme kararı alınmıştır. Ayrıca kendi imkanlarıyla ve toplu taşıma ile ilçe merkezine ve köylerimizden gelen öğrencilerimiz istemeleri durumunda 10/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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