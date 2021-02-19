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Ürgüp’te bir kişi evinde ölü bulundu

19.02.2021 20:23 | Son Güncelleme:
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Ürgüp’te bir kişi evinde ölü bulundu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.Edinilen bilgilere göre, Kavaklıönü Mahallesi 637.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Kavaklıönü Mahallesi 637. Sokak’ta bir apartmanın üst katında yalnız yaşayan Y.T.’den (56) uzun süredir haber alamayan yakınları Y.T’nin evine gelerek kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzere durumu polis ekiplerine bildiren yakınları polis eşliğinde eve girdiğinde Y.T’nin salondaki kanepenin üzerinde vefat ettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Y.T’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Y.T’nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Ürgüp’te bir kişi evinde ölü bulundu

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