Ürgüp'te hırsızlık yapan zanlı, Kayseri'de yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR. (DHA) - NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde kapılarını kırdığı 4 evden hırsızlık yaptığı belirlenen A.G., Kayseri'de yakalandı.

Ürgüp'te 14 günde 4 ayrı evin kapıları kırılarak hırsızlık yapılması üzerine çalışma yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerin çevresinde bulunan güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma ile şüphelinin A.G. olduğu belirlendi. Soruşturmayı yürüten ekip, zanlının Kayseri'de oturduğunu saptadı. Bilgi verilmesi üzerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, düzenledikleri baskınla şüpheli A.G.'yi yakalandı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı A.G., sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.



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