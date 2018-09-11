Ürgüp'te polis kıyafetiyle dolaşan şüpheli yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, polis kıyafetiyle dolaşan ve iş yerinde kurusıkı tabanca, uyuşturucu kullanımı için özel yapılmış cam aparat, çok sayıda polis ve asker tişörtü, pantolonu ve rütbeler bulunan A.B. (41) gözaltına alındı.
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir ihbar sonucu A.B.'nin iş yerinde yaptığı aramada, kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 13 mermi, 2 uyuşturucu kullanımına için yapılmış cam aparat, çok sayıda polis ve asker tişörtü, pantolonu, bunlara ait rütbe ile armalar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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