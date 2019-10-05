HABER

Ürgüp’te trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 18:19 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken ters dönen araç vatandaşların yardımıyla çekiciye yüklendi.Kaza saat 15.00 sıralarında Ürgüp Mustafapaşa yolu arasında meydana geldi.

Ürgüp’te trafik kazası: 1 yaralı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken ters dönen araç vatandaşların yardımıyla çekiciye yüklendi.
Kaza saat 15.00 sıralarında Ürgüp Mustafapaşa yolu arasında meydana geldi. A.Ç.E yönetimindeki 38 BH 115 plakalı hafif ticari araç E.D. yönetiminde ki 50 UA 400 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 38 plakalı araç takla atarken sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekiplerince yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araç vatandaşların yardımı ile düzeltildikten sonra çekiciye yüklendi.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ürgüp’te trafik kazası: 1 yaralı

Ürgüp’te trafik kazası: 1 yaralı

PARTNERSerdar Ortaç yeni bir aşka yelken mi açtı?Serdar Ortaç yeni bir aşka yelken mi açtı?
Define avcıları suçüstü yakalandıDefine avcıları suçüstü yakalandı
MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıMAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Cenk Tosun'un fiyatı belli oldu

Cenk Tosun'un fiyatı belli oldu

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.