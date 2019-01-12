Ürküten rapor! 1.1 milyon öğrenci okulu bıraktı

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, geçim sıkıntısı yüzünden son 5 yılda 1.1 milyon üniversite öğrencisinin okulunu bırakmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Resmi veriler üniversiteden kopan öğrenci sayısının her geçen yıl daha da arttığını gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, son yıllarda üniversite öğrenimlerini yarıda bırakarak iş hayatına atılmak zorunda kalan öğrencilerin sayısını ortaya çıkarmak için iki ayrı bakanlıktan bilgi talebinde bulundu. Arslan bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) okullardan kaydını sildiren öğrenci sayısını, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan da devlet yurtlarına yerleştirilemeyen öğrenci sayısını istedi. Gelen yanıtlara göre sadece geçen yıl, başvuru yapmasına rağmen 40 bin öğrenci devlet yurdunda yer bulamadı. Dolayısıyla bu öğrenciler ya pahalı özel yurtlara gitmek ya da ev kiralamak zorunda kaldı.

GEÇEN YIL SAYI YÜZDE 92.2 ARTTI

MEB'den gelen yanıtta ise son 5 yılda 1 milyon 115 bin 530 öğrencinin büyük umutlarla kayıt yaptırdığı üniversitelerinden kaydını sildirdiği ya da kaydını dondurduğu bilgisi geldi. Resmi verilere göre, 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 135 bin öğrenci üniversiteden koparken bu sayı devam eden sonraki yıl 161 bine, bir sonraki yıl 197 bine, 2016-2017 döneminde de 212 bine çıktı. Ekonomide sıkıntıların daha da arttığı en son 2017-2018 döneminde ise üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 92.2 gibi olağanüstü düzeyde artarak 408 bini aştı.